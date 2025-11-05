El título y ascenso de U. de Concepción se vio manchado por el gran escándalo que se desató al final del partido contra Deportes Copiapó en la última fecha de la Primera B. Una batalla campal se registró en los minutos finales en el Estadio Luis Valenzuela Hermosilla.

El gol de Ignacio Herrera a los 88′, que decretaba una paliza del Campanil por 3-0, encendió los ánimos en el norte. El plantel de Copiapó se enfrentó a Cristián Muñoz, DT de la UdeC, y más tarde jugadores de ambos equipos se pelearon en la cancha, hasta donde incluso ingresó un hincha local.

Cuatro jugadores fueron expulsados en el contexto de la pelea. En el local, Agustín Ortiz, Julio Fierro y Jairo Coronel vieron la roja por agresiones. Los dos últimos se fueron contra el cuerpo técnico del Campanil, según documentó Juan Lara, réferi del encuentro, en un lapidario informe arbitral.

Por otro lado, en la visita, Mateo Levato también vio la tarjeta roja (por agredir de manera violenta a un adversario con golpe de puño en la cara). De la U. de Conce, además terminaron expulsados Cristián Muñoz, Felipe Ortiz (preparador físico) y Ricardo Andrade (kinesiólogo). El DT es acusado de provocar al rival, mientras que sus colaboradores de agredir a jugadores rivales.

El informe arbitral contra los cuatro jugadores involucrados en la pelea en Copiapó.

La decisión del Tribunal de Disciplina con los involucrados en el escándalo en Copiapó

Según confirmó Cooperativa Deportes, el Tribunal de Disciplina de la ANFP citó a todos los involucrados en el escándalo entre Deportes Copiapó y U. de Concepción. Así, los expulsados tendrán que presentarse en la sesión del martes 11 de noviembre y dar explicaciones.

Además, tendrá que comparecer la dirigencia de Deportes Copiapó por las evidentes faltas de seguridad que permitieron que hasta un hincha agrediera a un jugador en el Estadio Luis Valenzuela Hermosilla.