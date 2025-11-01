U. de Concepción superó a Deportes Copiapó para conseguir el título de la Primera B y concretar su regreso a la Primera División. El Campanil goleó al León de Atacama en su casa y todo debía ser una fiesta, pero desórdenes opacaron el final del encuentro en el norte.

Quedaban solo dos minutos para el final del partido y los forofos ya se imponían por 2-0 con goles de Luis Rojas (31′) y Jeison Fuentalba (60′). Fue ahí cuando se cobró un penal a favor de la visita. Ignacio Herrera pondría el 3-0.

Fue después de esa ejecución a los 88′ que se desató el escándalo en el sintético del Luis Valenzuella Hermosilla. Una discusión entre el plantel de Copiapó y Cristián Muñoz, DT del Campanil, se desató muy cerca de donde estaba el público.

Y con varios proyectiles de por medio hacia la banca visitante, la pelea escaló. Lo más vergonzoso fue cuando, en medio del caos, apareció un hincha que intentó a agredir a Herrera, quien seguía festejando el 3-0. Después, el barrista arrancó corriendo por la cancha sin que nadie lo persiguiera.

Escándalo en el final de Deportes Copiapó vs U. de Concepción

El duelo fue suspendido momentáneamente y tuvieron que pasar casi 20 minutos para que el árbitro lo diera por terminado. En camarines, U. de Concepción celebró su título y su ascenso a Primera División, adonde retorna después de cinco años en la Primera B.

Seguramente, todo quedará documentado en el informe arbitral de Juan Lara. Después, el Tribunal de Disciplina tendrá que analizar posibles sanciones para el local por la situación que ocurrió.