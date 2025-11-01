Es tendencia:
En Colo Colo se pronuncian por la denuncia que afecta a Cobresal: “Si no cumple…”

En Colo Colo, Aníbal Mosa se refirió a la denuncia que afecta a Cobresal y que enciende las alarmas en el norte.

Por Javiera García L.

En Colo Colo se manifestaron sobre la situación de Cobresal
Cobresal celebró una nueva victoria y escaló en la tabla de posiciones de la Liga de Primera, ubicándose en zona de clasificación a la Copa Libertadores 2026. Sin embargo, su buen momento es amenazado por una denuncia que Colo Colo sigue con mucha atención.

Resulta que los mineros están en el tercer puesto con 44 puntos, mientras que el Cacique está mucho más abajo, en la octava posición, y fuera de toda copa internacional para la siguiente temporada. Pero Cobresal fue demandado por un exjugador en un movimiento que asusta al club.

Franco García demandó a Cobresal ante la FIFA porque “nunca le pagaron la opción de compra por su pase”, según informó César Merlo. El periodista incluso dijo que “el jugador aduce que parte de su contrato no fue presentado ante la ANFP, por lo que el club se expone a un posible descenso“.

En Colo Colo, Aníbal Mosa se manifestó ante esta situación: “Nosotros estamos abocados en ganar los partidos que nos faltan, que tenemos por delante. Ya examinaremos hacia adelante lo que ha pasado. A nosotros ya nos quitaron los 3 puntos contra Cobresal en el pasado, así que hay que entender que existe un reglamento y la institución que no cumpla tiene que asumir sus errores“.

Colo Colo se pronuncia por la denuncia que afecta a Cobresal

Por su lado, desde Cobresal declararon esta semana que “nuestra institución ha cumplido íntegra y oportunamente con la reglamentación interna aplicable y con los procedimientos internacionales correspondientes. De modo consecuencial, rechazamos categóricamente cualquier insinuación sobre documentación adulterada o pagos indebidos“.

Club de Deportes Cobresal no ha cometido falta alguna y confía en que el proceso permitirá acreditar plenamente su posición, hasta que el fallo ad hoc se encuentre firme y ejecutoriado”, agregaron.

