Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Liga de Primera 2025

Minuto a minuto: Colo Colo visita a Ñublense con la Sudamericana en la cabeza

El Cacique está pensando en una eventual clasificación a Copa Sudamericana. Para eso, sólo sirven las victorias.

Por Jose Arias

Sigue a Redgol en Google!
Colo Colo va en busca de los tres puntos a Chillán.
© FELIPE ZANCA/PHOTOSPORTColo Colo va en busca de los tres puntos a Chillán.

La gran chance para Colo Colo. El cuadro de Fernando Ortiz sigue a los tumbos, sin convencer, pero con las chances intactas de clasificar a copas internacionales. Al menos, todavía Palestino está a siete unidades de distancia, el más próximo rival y el último clasificado, por el momento, a Copa Sudamericana.

Para conseguir seguir con las chances intactas, aún es momento de reacción en el Cacique. Es por eso que el duelo ante Ñublense, en Chillán, es una urgencia que necesita rellenarse con gloria.

Un partido que tendrá grandes emociones, sin lugar a dudas, y que, desde el otro lado, puede significar una chance inesperada para el equipo longanicero de meterse en la pelea por un cupo en la Sudamericana.

Fernando Ortiz decide cortar de raíz al jugador regalón de Jorge Almirón en Colo Colo

ver también

Fernando Ortiz decide cortar de raíz al jugador regalón de Jorge Almirón en Colo Colo

Sigue el Minuto a Minuto

Así está la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025

Publicidad

8': Primera de Ñublense

Bernardo Cerezo prueba tras un pase de primera de Pato Rubio, pero Fernando De Paul está atento para manotearla.

Empezó el partido

Ya se juega el Ñublense vs Colo Colo en el Nelson Oyarzún.

Lindo día para recibir el partido: así está el Nelson Oyarzún

Los XI de Ñublense

Tweet placeholder

Mano a mano con Aníbal Mosa

Tweet placeholder
Publicidad

¡Está de vuelta!

Tomás Alarcón tendrá una gran oportunidad ante Ñublense, al ser considerado dentro de la oncena titular. El volante acompañará a Vicente Pizarro y a Víctor Felipe Méndez en el medio.

Ya están los once guerreros albos confirmados

Tweet placeholder

Hora y lugar para el duelo de Colo Colo

Colo Colo vs. Ñublense juegan este sábado 1 de noviembre, desde las 18:00 hrs. en el Estadio Bicentenario Nelson Oyarzún, por la Fecha 26 del Campeonato Nacional.

Así fue la llegada de Colo Colo al Nelson Oyarzún

Tweet placeholder

Una difícil racha que romper

Son más de diez años en los que Colo Colo no ha conseguido triunfos en su visita a Chillán. La última vez que la escuadra popular consiguió una victoria fue el 2 de agosto del 2015, cuando golearon por 5-0 en el contexto de la Copa Chile.

Publicidad

Colo Colo es un hospital

El Cacique sufre seis bajas para el partido ante Ñublense: Alexander Oroz, Óscar Opazo, Francisco Marchant, Nicolás Suárez, Arturo Vidal y Alan Saldivia. Los dos últimos son los que más minutos suman en Colo Colo.

Bienvenid@s Redgoler@s

Se viene un gran partido de la Liga de Primera 2025. Colo Colo está a la caza de los puestos de Copa Sudamericana y para lograr una eventual clasificación es primordial vencer de visita a Ñublense.

El partido comienza a las 18.00 horas y puedes seguir todos los detalles importantes de la previa, el minuto a minuto del partido y las consecuencias de lo que pase en el Nelson Oyarzún.

¡No te lo pierdas!

Lee también
¡Se cayó! Insólita situación se vivió en Iquique
Campeonato Nacional

¡Se cayó! Insólita situación se vivió en Iquique

El extraño caso del Tucu: ni lesionado, ni nominado
U de Chile

El extraño caso del Tucu: ni lesionado, ni nominado

"Posible distracción...": La IA da el resultado del Clásico Universitario
Campeonato Nacional

"Posible distracción...": La IA da el resultado del Clásico Universitario

¡La U de Conce es campeón de la B en bochornoso final!
Chile

¡La U de Conce es campeón de la B en bochornoso final!

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo