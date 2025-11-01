Deportes La Serena lucha por permanecer en la máxima categoría del fútbol nacional. El cuadro papayero ha sostenido un avance irregular en la Liga de Primera, con partidos buenos y otros de menor calidad.

Cuatro técnicos, uno de ellos interino, han tomado las riendas del club papayero este año. No resultaron Erwin Durán, ni Cristian Paulucci. Tampoco convenció el regreso de Francisco Bozán. El último en tomar el mango ardiente de la institución de la Cuarta Región fue el argentino Mario Sciacqua.

Con paso anterior por San Luis de Quillota en 2015, el DT santafesino vino a validar la estancia del Granate en Primera División. Por el momento, en cinco partidos, lleva dos victorias, dos empates y una derrota.

El bielsista que llegó a salvar al Granate

Si bien, tanto su carrera como jugador como la de técnico, la comenzó en Colón de Santa Fe, Sciacqua hizo menores en Newell’s Old Boys. Allí, se cruzó con Marcelo Bielsa, lo que lo marcaría de por vida.

“Bielsa nos puso un sello y no para jugar. Nos puso un sello en la vida y de ciertos valores innegociables como la defensa de nuestro trabajo“, llegó a señalar en una entrevista, dando a entender que las enseñanzas tienen mucho que ver con un punto de vista ético de la disciplina.

“Bombero” de profesión

No es la primera vez, ni quizás tampoco sea la última, en la que Sciacqua es llamado para apagar un incendio. Resulta que el DT comenzó su carrera en el interinato, salvando cuatro veces a Colón, cuando los técnicos fallaban y eran cesados de sus cargos.

Diario Olé lo describió de la siguiente manera, en 2011, cuando asumió uno de sus tantos mandatos en Colón, tras la salida de un DT: “Basta de ser bombero, salvavidas o paredón de fusilamiento. Sí, basta de interinatos cortos para Mario Sciacqua“.