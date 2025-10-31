Es tendencia:
Jeisson Vargas deja a todo Deportes Iquique con terror en pleno Halloween: La Serena se despega del fondo

El ex Católica y Universidad de Chile vive un momento de gran fútbol. Anotó dos golazos que condenan a Iquique.

Por Jose Arias

Dos golazos para sembrar el terror en pleno Haloween.
© ALEX DIAZ/PHOTOSPORTDos golazos para sembrar el terror en pleno Haloween.

A veces la diferencia entre descender y no son los partidos claves. Esta tarde se jugaba un encuentro de gran importancia en la zona baja de la Liga de Primera 2025. Deportes La Serena viajaba a Iquique para enfrentar a los Dragones Celestes.

Dos equipos peligrando abajo, ambos con un crack en sus filas. Mientras que los papayeros le sacan jugo al buen momento de Jeisson Vargas, en Deportes Iquique lo que hace Edson Puch es una patriada, llevándose el equipo al hombro.

Pero, lo de Iquique no resiste. El cuadro nortino partía el año incluso con esperanzas internacionales y, ahora, no ve ni una en el torneo local. Es desastroso lo que sucede en Cavancha.

Acciones Deportes Iquique vs Deportes La Serena

Visita, pero sin miedo. El cuadro de Deportes La Serena comenzó rápidamente demostrando que la idea de este viernes era comenzar a despedirse de la idea de irse a la B. Para ello, nada mejor que un golazo para iniciar el marcador ante Deportes Iquique.

Fue un remate furibundo de Jeisson Vargas. El ex Católica y Universidad de Chile tuvo el tiempo para ajustar un misilazo y dejar mirando la pelota al meta iquiqueño, Leandro Requena (14′).

Con la apertura de la cuenta, el cuadro iquiqueño fue creciendo. De hecho, los dirigidos por Rodrigo Guerrero parecía que llegarían al empate, teniendo mayor posesión de balón y siendo más incisivos en el arco contrario.

Segunda mitad: el sueño de darlo vuelta comenzó a cejar. Esto tras un nuevo golazo de locura de Jeisson Vargas, quien nuevamente la clavó en las redes gracias a un cañonazo que pasó cerca del ángulo del arco protegido por Requena (70′).

Edson Puch puso algo más de dignidad para los locales, anotando la cifra del descuento, cinco minutos más tarde (75′). Sin embargo, no alcanzó y el elenco iquiqueño sigue hundiéndose.

El golazo de Jeisson Vargas | Photosport

El golazo de Jeisson Vargas | Photosport

¿Cómo va la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025?

