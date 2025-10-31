Es tendencia:
Fútbol chileno

Tabla de posiciones: Cobresal encuentra cobre ante Audax y sigue hundiendo a Colo Colo

Los Mineros derrotaron a los Itálicos y siguen alejándose de los Albos en la lucha por ir a la copas internacionales.

Por César Vásquez

Cobresal celebró en La Florida.
Cobresal tuvo una sólida presentación en La Florida, donde consiguió la victoria a Audax Italiano y sube como la espuma en la tabla. Colo Colo comienza a preocuparse.

Los Mineros pelean punto a punto por meterse en una copa internacional en la temporada 2026. Por esta razón, los dirigidos por Gustavo Huerta llegaron con picota y linternas dispuestos a trabajar para llevarse las 3 unidades a El Salvador y lo lograron.

Celebra Cobresal, se preocupa Colo Colo

Cobresal sabía que estaba ante una buena oportunidad y ante un rival directo para salir de Chile en el 2026. En La Florida golpearon en la primera parte, ya que a los 22 minutos fue Sergio Carrasco quien abrió la cuenta. Los dirigidos por Juan José Ribera intentaron igualar, pero recibieron otro revés.

A los 40′ todavía de la primera parte, Jorge Henríquez cambió un lanzamiento penal por gol. Baldazo de agua fría para los Itálicos, quienes se fueron al camarín cayendo por 2-0. La charla con Ribera tuvo sus resultados, por lo que en el 51′, también de penal, Leonardo Valencia logró descontar y poner el 2-1.

Con la anotación de Valencia, los Verdes cargaron las acciones contra el arco defendido por Alejandro Santander. Sin embargo, el marcador no se movió más y los dirigidos por Gustavo Huerta celebraron una nueva victoria que los deja muy bien posicionados.

Con el triunfo, Cobresal llegó a 44 puntos y se ubicó en el 3° lugar, solo siendo superados por U. Católica (48) y Coquimbo Unido (62). Audax Italiano por su parte, se estancó en el 5° puesto con 43 unidades.

Los grandes perdedores son Colo Colo. Los Albos se aferran a la lucha por ir a la Copa Sudamericana, pero el triunfo minero hace que estos se les escapen en la tabla. Los dirigidos por Fernando Ortiz están a 7 unidades ahora de Palestino, último equipo que está yendo al torneo internacional. Complejo panorama para los de Macul.

Tabla de posiciones de la Liga de Primera:

