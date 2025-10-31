Es tendencia:
Partidos de hoy, viernes 31 de octubre: Horarios y por dónde ver en vivo fútbol

La Liga de Primera, Liga de Ascenso, fútbol argentino y mucho fútbol en el Viejo Continente para este viernes 31 de octubre.

Por Franco Abatte

Los partidos que se juegan este viernes 31 de octubre.
© JAVIER SALVO/PHOTOSPORTLos partidos que se juegan este viernes 31 de octubre.

La agenda del viernes 31 de octubre no es un día cualquiera. Esta jornada se podrían escribir nuevos capítulos en la historia de varios países. En Chile, la expectación está al máximo, con la Liga de Ascenso, que culmina su fase regular, y la Liga de Primera, la que disputa una jornada crucial, con la posibilidad real de que se corone un nuevo campeón.

Pero la fiesta no se detiene en nuestro país. También habrá acción con la Primera División de Argentina, Uruguay, Perú, Ecuador y México, además de la élite del Viejo Continente como España e Inglaterra.

Programación Ascenso 2025: Horarios y dónde ver la última fecha de la Primera B

Revisa la cartelera de grandes duelos que se celebra este viernes 31 de octubre en Chile y el mundo:

Programación viernes 31 de octubre de 2025

Liga de Primera Chile:

  • 15:00 horas – Audax Italiano vs. Cobresal. Transmite TNT Sports Premium, HBO Max, Mega 2, MegaGO.
  • 17:30 horas – Deportes Iquique vs. La Serena. Transmite TNT Sports Premium, HBO Max.

Liga de Ascenso

  • 15:00 horas – Deportes Temuco vs. Deportes Recoleta. Transmite TNT Sports, HBO Max.
  • 17:30 horas – Deportes Concepción vs. Unión San Felipe. Transmite TNT Sports, HBO Max.
  • 19:30 horas – San Marcos de Arica vs. Rangers de Talca. Transmite TNT Sports, HBO Max.

La Liga de España

  • 17:00 horas – Getafe vs. Girona. Transmite Disney+ Premium, ESPN 4.
Liga de Ascenso España

  • 16:30 horas – Racing Santander vs. Real Sociedad B. Transmite Disney+ Premium.

Bundesliga

  • 16:30 horas – Augsburg vs. Borussia Dortmund. Transmite Disney+ Premium.

Championship

  • 17:00 horas – Wrexham vs. Coventry City. Transmite ESPN 5, Disney+ Premium.
FA Cup

  • 16:30 horas – Luton Town vs. Forest Green Rovers. Transmite Disney+ Premium.

Eredivisie

  • 16:00 horas – PSV Eindhoven vs. Fortuna Sittard. Transmite Disney+ Premium.

Campeonato Uruguayo

  • 20:00 horas – Montevideo Wanderers vs. Boston River. Transmite Disney+ Premium, GolTV.
Liga 1 Perú

  • 22:00 horas – Alianza Lima vs. Melgar. Transmite Fanatiz.

Liga MX

  • 22:00 horas – Necaxa vs. Santos Laguna. Transmite Claro Sports YouTube, Clarosports.com, Pluto TV, Claro Sports.

Liga Pro Ecuador

  • 21:00 horas – Delfín SC vs. Deportivo Cuenca. Transmite ElCanalDelFutbol.com.
Primera División Argentina

  • 19:00 horas – San Lorenzo vs. Deportivo Riestra. Transmite TyC Sports Internacional.
  • 21:15 horas – Newell’s Old Boys vs. Unión Santa Fe. Transmite Disney+ Premium.
  • 21:15 horas – Instituto vs. Rosario Central. Transmite TyC Sports Internacional.

Liga Portuguesa

  • 17:15 horas – Sporting CP vs. Alverca. Transmite GolTV Play, GolTV.

Superliga Turca

  • 14:00 horas – Istanbul Basaksehir vs. Kocaelispor. Transmite Disney+ Premium.
