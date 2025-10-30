¡Se define al campeón! Este fin de semana la Primera B nacional define a su campeón de la temporada y primer ascendido a la Liga de Primera para el año 2026.

Así es, porque Deportes Copiapó, Universidad de Concepción y por último, Cobreloa, gracias al castigo a Santiago Morning, se juegan la gran chance de gritar campeón este fin de semana cuando animen sus respectivos encuentros en la durísima Liga de Ascenso. Es en ese contexto que te invitamos a conocer todos los detalles de los duelos que se jugarán en estos días, fecha de partidos, horarios, transmisión y mucho más. Todo en RedGol.

Programación fecha 30 de la Liga de Ascenso

El certamen disputará este fin de semana su fecha 30, última de la fase regular, comenzando este viernes 31 de octubre con tres grandes duelos que tiene como animadores a Deportes Temuco, Recoleta, Deportes Concepción, San Felipe, San Marcos y Rangers, no obstante, el gran duelo de la fecha lo veremos un día después, el sábado 1 de noviembre.

Esta jornada tiene a Copiapó recibiendo en su casa a la Universidad de Concepción, duelo donde el 1.º y 2.° del certamen se juegan el título y la plaza de ascenso directo para el 2026.

¿Y Cobreloa? Los ‘Mineros’ visitan a Curicó Unido el día domingo a las 15:00 horas, en un partido que puede resultar clave para el futuro de los hombres de Calama, debido a que en caso de que haya empate entre el 1° y el 2°, los “Zorros del Desierto” podrían meterse por los palos y dar el gran batatazo de la temporada.

Adicionalmente, juegan estos días Santiago Wanderers, Magallanes, San Luis, Santiago Morning, Deportes Antofagasta y Santa Cruz, clubes que luchan por distintos objetivos en esta última fecha; liguilla y descenso, específicamente y que podrás ver por las pantallas de TNT Sports y HBO Max.

VIERNES 31 DE OCTUBRE

Deportes Temuco vs. Deportes Recoleta a las 15:00 horas en el Estadio Germán Becker. Transmite: TNT SPORTS, HBO Max.

en el Estadio Germán Becker. Transmite: TNT SPORTS, HBO Max. Deportes Concepción vs. Unión San Felipe a las 17:30 horas en el Estadio Ester Roa. Transmite: TNT SPORTS, HBO Max.

en el Estadio Ester Roa. Transmite: TNT SPORTS, HBO Max. San Marcos de Arica vs. Rangers a las 20:00 horas en el Estadio Carlos Dittborn. Transmite: TNT SPORTS Premium, HBO Max.

SÁBADO 01 DE NOVIEMBRE

Deportes Copiapó vs. Universidad de Concepción a las 16:00 horas en el Estadio Luis Valenzuela Hermosilla. Transmite: TNT SPORTS, HBO Max.

en el Estadio Luis Valenzuela Hermosilla. Transmite: TNT SPORTS, HBO Max. Santiago Wanderers vs. Magallanes a las 19:00 horas en el Estadio Elías Figueroa Brander. Transmite: TNT SPORTS Premium, HBO Max.

DOMINGO 02 DE NOVIEMBRE

Santiago Morning vs. San Luis a las 15:00 horas en el Estadio La Pintana. Transmite: HBO Max.

en el Estadio La Pintana. Transmite: HBO Max. Antofagasta vs. Deportes Santa Cruz a las 15:00 horas en el Estadio Calvo y Bascuñán. Transmite: TNT SPORTS, HBO Max.

en el Estadio Calvo y Bascuñán. Transmite: TNT SPORTS, HBO Max. Curicó Unido vs. Cobreloa a las 17:30 horas en el Estadio La Granja. Transmite: TNT SPORTS Premium, HBO Max.

Tabla de posiciones de la Liga de Ascenso 2025