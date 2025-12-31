Alexis Sánchez celebró su gol más importante al convertirse en padre por primera vez. La noticia no dejó indiferente a nadie, incluyendo al Presidente Gabriel Boric, quien tuvo especiales palabras para el delantero.

Hace algunos días, se supo que el tocopillano y la modelo rusa, Alexandra Litvinova, trajeron al mundo a una niña. La noticia sacudió a los seguidores del chileno y llenó de felicidad a la pareja, quienes pasan las fiestas de fin de año con una especial compañía.

El mensaje de Boric a Alexis Sánchez

Si bien Alexis Sánchez suele ser muy reservado con su vida privada, la llegada de su primera descendiente lo tiene celebrando más que cualquier gol de su exitosa carrera. Por esta razón, no dudó en subir una postal con una reflexión por esta hermosa etapa que inicia.

“Bienvenida a casa. Papá y mamá te cuidaremos mucho, mi princesa Bella Mía. Agradecer también a toda mi gente chilena por el cariño y el respeto que me han entregado siempre y quería contarles esta linda noticia, siempre fui de hablar poco. En fin… Gracias, los quiero y les deseo lo mejor el año 2026“, escribió Sánchez en Instagram.

Las postales de Alexis Sánchez y su pequeña llenaron de ternura a la redes sociales. Nadie quedó indiferente, incluso el Presidente de la República, Gabriel Boric. El mandatario, que también fue padre hace poco, le comentó la publicación al bicampeón de América.

“¡Qué alegría Alexis! Tener una niña es una alegría que no soy capaz de explicar con palabras. Que todo salga bien. Te queremos y admiramos infinito“, le dijo Boric al tocopillano.

Sevilla volverá a jugar el domingo 4 de enero ante Levante como local, por lo que Alexis Sánchez no tendrá mucho tiempo de descanso. Claro que ahora lo hará con una motivación bastante especial y sus goles tendrán una lógica dedicatoria. El niño que se convirtió en padre.