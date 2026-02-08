Débil partido de la Universidad de Chile. El cuadro universitario simplemente no dio la talla ante Huachipato, pese a tener un comienzo que parecía esperanzador, con un gol tempranero de Eduardo Vargas.

Sin embargo, las cosas no pintan bien para Francisco Meneghini. El equipo tuvo una segunda parte horrenda, donde se le perdió la pelota y fácilmente el cuadro acerero pudo poner una ventaja más amplia.

Dentro de lo malo, hay cosas que pueden sacarse en limpio. Es lo que se puede hacer con el juvenil de la Universidad de Chile, Diego Vargas, que tuvo un buen desempeño en Talcahuano.

ver también Huachipato se queda con el duelo de “hermanos” y le da un golpazo a la U de Paqui

Palabras de Meneghini para el juvenil

Diego Benjamín Vargas Gómez tiene 19 años y tuvo su debut como titular en la Universidad de Chile, ante Huachipato, por la segunda fecha de la Liga de Primera 2026. Esto, forzado por la baja de Felipe Salomoni.

Para Francisco Meneghini, una de las cosas a rescatar en la derrota ante Huachipato fue, precisamente, la participación de Diego Vargas. “Vamos a ir sacando cosas positivas, dentro de lo que es perder. Como el debut de Diego, que hizo un buen partido, participó en el gol y en otra ocasión“, señaló al respecto el DT de la U.

“Diego tuvo un correcto debut, asistió a Edu en la jugada que se va desviada, después participa del gol. Tiene personalidad, trabaja con nosotros desde el primer día. Chelo entró unos minutos, que le sirven para retomar ritmo y compenetrarse con la competitividad interna del grupo“, añadió Paqui, que no ha tenido un buen comienzo de temporada.

Publicidad

Publicidad

Futbol, Huachipato vs Universidad de Chile Segunda fecha, campeonato Nacional 2026. El jugador de Universidad de Chile Diego Vargas, derecha, juega el balon contra Huachipato durante el partido de primera division disputado en el estadio CAP de Talcahuano, Chile. 08/02/2026 Eduardo Fortes/Photosport Football, Huachipato vs Universidad de Chile 2nd date, 2026 National Championship. Universidad de Chile Diego Vargas player, right, play the ball against Huachipato during the first division match played at the CAP stadium in Talcahuano, Chile. 08/02/2026 Eduardo Fortes/Photosport

¿Cómo quedó la Universidad de Chile en la Liga de Primera 2026?