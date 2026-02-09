En la previa al duelo ante Deportes Concepción, se encendieron las alarmas en Universidad Católica tras conocer la situación sanitaria del defensor Daniel González, la cual generó diversas versiones, incluso se dijo que tenía un problema cardíaco.

Desde la institución, de inmediato pusieron paños fríos y revelaron que el ariqueño se sometió a un “procedimiento quirúrgico torácico electivo“, y aclararon que no se trató de un asunto de emergencia. En las últimas horas, se entregó una actualización de su estado.

En Católica actualizan situación de Daniel González

Según reveló Radio Cooperativa, el central de 23 años se realizó “estudios médicos debido a un quiste en la zona del tórax“. Junto con descartarse afecciones al corazón del deportiva, se indicó cuánto estará fuera de las canchas.

“El jugador de Universidad Católica estará aproximadamente entre tres y cuatro semanas fuera de las canchas tras decidir someterse a un procedimiento quirúrgico menor”, agregó el medio de comunicación sobre Daniel González.

La situación provocó una reacción del técnico cruzado Daniel Garnero, quien indicó al respecto que “son cosas personales, no hay calendarios sobre esto. Daniel tomó esta decisión, nosotros lo acompañamos en esto. Me dieron buenas perspectivas de que en poco tiempo vuelve“.

“En este inicio de calendario no está muy apretado; ya en fines de marzo o principios de abril va a estar más apretado, pero en esa fecha no deberíamos tener problemas“, finalizó el estratega argentino sobre el central de Católica.

Los números del central en “La Franja”

Desde su llegada a la institución, en junio del 2022 a la actualidad, Daniel González suma, entre torneos locales e internacionales, un total de 94 encuentros con 7.037 minutos en cancha, donde registra tres goles, una asistencia, 16 tarjetas amarillas y una expulsión.

¿Cuándo juegan Los Cruzados?

Por la tercera jornada en Liga de Primera, Universidad Católica visitará a Cobresal en el Estadio El Cobre de El Salvador, este sábado 14 de febrero a contar de las 20:30 horas.

Así están en la Tabla de Posiciones

