Universidad de Chile comenzó la temporada 2026 con Francisco Meneghini como DT y ha logrado apenas un punto en sus dos primeros partidos, un arranque que encendió las alarmas y que no se repetía desde 2019, la última vez que el club tuvo un inicio tan bajo en el Campeonato Nacional.

Precisamente ese año con el DT Frank Kudelka, los azules también sumaron solo un punto en las dos primeras fechas, definitivamente fue uno de los comienzos más complejos del último tiempo.

ver también El polémico análisis de Paqui Meneghini tras fea derrota de la U con Huachipato: “Generamos…”

Al año siguiente, en 2020 junto a Hernán Caputto, el equipo mostró una leve mejora al conseguir tres puntos en dos partidos, mientras que en 2021 con Rafael Dudamel volvió a la irregularidad con dos unidades en el mismo tramo inicial.

El gran salto llegó en 2022 con el DT Santiago Escobar, cuando la U firmó un arranque perfecto con seis puntos de seis posibles. Esto lo ayudó a instalarse desde temprano en la pelea por la parte alta de la tabla, aunque su ciclo terminó antes de tiempo y fue reemplazado por el uruguayo Diego López.

Universidad de Chile y su sufrido 2019

ver también Jaime García revela la clave para darle vuelta el partido a la U de Chile de Meneghini: “Me alegra mucho, dominamos el…”

Encienden las dudas

En 2023 junto a Mauricio Pellegrino, los azules obtuvieron tres puntos en las dos primeras fechas, y en 2024 con Gustavo Álvarez mejoraron a cuatro unidades, lo que los hizo mantenerse competitivos aunque sin despegar del todo.

Publicidad

Publicidad

ver también Jaime García revela la clave para darle vuelta el partido a la U de Chile de Meneghini: “Me alegra mucho, dominamos el…”

Luego, en 2025 con el mismo Gustavo Álvarez, el club volvió a ilusionar con seis puntos en dos partidos, uno de los mejores comienzos de su historia reciente y muy lejos del presente que hoy preocupa.

Por eso, regresar en 2026 al registro de un solo punto reabre viejas dudas en la U. El torneo recién comienza, pero los antecedentes muestran que los arranques débiles suelen marcar la temporada, un fantasma que los azules buscan dejar atrás cuanto antes.

ver también Debutó con con 19 años por la U de Chile y se gana las loas del DT: “Desde el primer día…”

Revisa el compacto del triunfo de Huachipato sobre la U de Chile

Publicidad

Publicidad

Así va la U de Chile en la tabla de la Liga de Primera 2026

Apenas un punto en dos partidos tiene el equipo de Paqui Meneghini en la Liga de Primera 2026