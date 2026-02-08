Universidad de Chile volvió a dejar dudas luego de caer por 2-1 frente a Huachipato, en un partido donde generó ocasiones pero careció de precisión en los metros finales. La estadística que más inquieta en los azules es clara: nueve remates en total, pero apenas dos fueron al arco.

El equipo dirigido por Jaime García intentó imponer su juego y tuvo pasajes de dominio, aunque la falta de eficacia terminó pasándole la cuenta ante un rival que sí supo golpear en los momentos justos.

ver también Charles Aránguiz deja fuerte respaldo a Paqui Meneghini tras derrota de U de Chile: “No tener actitud ni poner atención es…”

Tras el encuentro, Francisco “Paqui” Meneghini analizó el rendimiento individual de algunos jugadores y destacó el partido de Eduardo Vargas. “Creo que fue un buen partido de Edu, tuvo el gol con mucho oportunismo. Lo vi bien en los duelos, nos dio salida, disputó varias pelotas que transformamos en ataque”, comentó.

Sin embargo, no todas son buenas noticias en el plantel azul. El DT reveló que Octavio presenta problemas físicos. “Está con una molestia, no grave, pero no entrenó bien”, explicó.

Eduardo Vargas anota en su vuelta como jugador de Universidad de Chile

La ilusión en un jugador

Pensando en el próximo compromiso, en la U confían en recuperar piezas importantes en ofensiva. “El partido que viene esperemos que Lucero esté a disposición”, señaló Paqui, apuntando a mejorar la contundencia del equipo.

Publicidad

Publicidad

ver también Castellón le pone máxima presión a U de Chile tras perder ante Huachipato: “Tengo mucha rabia, necesitamos encontrar…”

Pese a la derrota, el entrenador valoró la generación de juego mostrada en comparación al duelo anterior. “Hoy generamos más oportunidades que ante Audax y ya con Lucero y con esta versión de Edu tendremos más posibilidades”, cerró.

La U, eso sí, queda con una tarea urgente: transformar el dominio y las llegadas en goles, una deuda que ante Huachipato volvió a costarle caro.

La tabla de posiciones de la Liga de Primera

Publicidad