Universidad de Chile deberá presentarse este martes en el Tribunal de Disciplina, donde se resolverá su defensa por los hechos de violencia de su barra que marcaron el duelo contra Audax Italiano en el Estadio Nacional.

Tras un durísimo informe del árbitro, la U quedó citada para dar explicaciones, luego de que el partido fuera suspendido en varias oportunidades, incluso con un foco de incendio en el sector sur del recinto.

Eso no es todo, porque también la galería sur debió ser desalojada por los hinchas para continuar el partido, debido a que, incluso, debió intervenir carabineros.

Por lo mismo, desde Azul Azul han preparado su defensa, entendiendo que serán drásticamente castigados, pero con la idea de que esto pueda ser rebajado para los próximos partidos.

La barra de la U protestó por el alza de las entradas y los abonos para la temporada 2026. Foto: Dragomir Yankovic/Photosport

ver también El contundente informe arbitral que hace temblar la localía de la U tras incidentes ante Audax

La U quiere el menor castigo por sus hinchas

Así lo detalló el periodista Marcelo Díaz de TNT Sports, quien en el programa “Pelota Parada” contó los detalles que llevará Universidad de Chile al Tribunal de Disciplina.

Publicidad

Publicidad

“La U va al Tribunal, va a argumentar lo sucedido el viernes cuando comenzó el torneo, los argumentos son que tomaron todas las medidas de seguridad, que contrataron más guardias, que había mas efectivos policiales, mas guardias tácticos de loa acostumbrado con el año pasado, esa será la defensa para evitar un castigo grande”, explicó.

En ese sentido, se teme que la U puede quedar varias fechas sin público como local, aunque también hay antecedentes de que esta sanción pueda afectar sólo a una parte del estadio.

El próximo compromiso como local de los azules es el próximo domingo 22 de febrero, cuando deban recibir a Deportes Limache en el Estadio Nacional, en la previa del Superclásico.

Publicidad