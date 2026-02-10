Pronósticos Athletic Club vs Real Sociedad: el derbi vasco en la semifinal de la Copa del Rey

RedGol te presenta los pronósticos deportivos destacados para apostar en Athletic Club vs Real Sociedad, por la Copa del Rey 2025/26.

La Copa del Rey ofrecerá un derbi vasco en semifinales: el Athletic Club será local ante la Real Sociedad en la ida, que se disputará este miércoles 11 de febrero a las 17:00 horas (hora de Chile).

Los rojiblancos superaron a Ourense CF, Cultural Leonesa y Valencia, mientras que los blanquiazules vencieron a SD Negreira, Reus FCR, Eldense, Osasuna y Alavés. El Athletic tiene un historial favorable en la copa; sin embargo, en la edición de 2020, la Real se quedó con el cruce más importante al imponerse por 1-0. Aquel duelo fue la final por el trofeo, el cual ninguno de los dos equipos ganaba desde la década de los 80.

En la previa de este partido, nuestro especialista te acerca tres pronósticos destacados para que los tengas en cuenta antes de hacer tus apuestas.

Pronósticos para apostar en Athletic Club vs Real Sociedad

Ambos equipos anotarán: Si 1.95 Total de goles: Más de 2.5 2.15 Cualquier anotará: Mikel Oyarzabal o Gonzalo Guedes 2.20

El “ambos anotan” domina el presente de leones y txuri-urdines

Los datos recientes indican una alta probabilidad de que ambos equipos anoten: se registraron tantos de los dos bandos en los últimos ocho partidos del Athletic Club y en los 11 más recientes de la Real Sociedad. A su vez, en los dos derbis disputados esta temporada (con resultados de 3-2 y 1-1), tanto blanquiazules como rojiblancos lograron celebrar en una o más ocasiones.

Ambos equipos anotarán: Si – 1.95 en bet365

Los números anticipan un derbi vasco con muchos goles

De la mano con la estadística anterior, en ocho de los últimos 10 encuentros de los Leonesy en seis de los anteriores siete choques de los Txuri-urdines, el marcador registró tres anotaciones o más.

Total de goles: Más de 2.5 – 2.15 en bet365

Las llaves del gol de Real Sociedad para el derbi

Con un derbi vasco que promete muchos goles, Mikel Oyarzabal y Gonzalo Guedes se posicionan como los grandes candidatos de la Real Sociedad para marcar. El capitán español suma cinco tantos en sus últimos cinco partidos, aunque no logró anotar en el reciente choque de liga ante el Athletic, por lo que buscará resarcirse esta vez.

El que sí vio puerta en ese último enfrentamiento fue el portugués. Guedes registra tres anotaciones en sus anteriores cinco desafíos, sumando además tres asistencias en ese mismo periodo.

Cualquier anotará: Mikel Oyarzabal o Gonzalo Guedes – 2.20 en bet365

Cuotas en Athletic Club vs Real Sociedad

Historial de Athletic Club vs Real Sociedad: últimos partidos