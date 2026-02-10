El Tribunal de Disciplina dio a conocer el castigo para Universidad de Chile, por los hechos de violencia de su barra en el compromiso ante Audax Italiano y que fueron denunciado a las autoridades.

La concesionaria Azul Azul presentó su defensa esta jornada ante el Tribunal, donde se entregó un veredicto por los hechos que fueron denunciados por el árbitro Gastón Phillippe.

Los hinchas se manifestaron por el alza de las entradas y del precio de los abonos, provocando desórdenes además un foco de incendio en el Estadio Nacional.

Algo que tendrá un grave castigo para los azules, especialmente a los que se ubican en la zona sur del Estadio Nacional.

Un foco de incendio en la protesta en el Estadio Nacional. Foto: Dragomir Yankovic/Photosport

Este es el castigo para los hinchas de la U

Según el veredicto que hizo público el Tribunal de Disciplina, la U tendrá que cerrar la galería sur del Estadio Nacional, donde comúnmente se coloca la mayor parte de su parcialidad.

“Jugar el próximo partido en que le corresponda actuar en calidad de local en el

Estadio Nacional con la denominada “Galería Sur” cerrada y sin acceso de público,

incluyendo tal cierre desde la puerta número 11 hasta la 18, ambas inclusive”, explican en primera instancia.

En ese sentido, hay un llamativo castigo, donde si bien se apunta a la galería sur nuevamente, se hará una excepción con mujeres y menores de 12 años, además de hombres mayores de 65 años.

“Jugar los siguientes dos partidos, en el Estadio Nacional, una vez cumplida la sanción impuesta en el numeral precedente, con acceso limitado a la denominada “Galería Sur”, incluyendo tal limitación desde la puerta número 11 hasta la 18, ambas inclusive. En estas dos fechas sólo podrán ingresar a la Galería Sur mujeres de toda edad, menores de 12 años de edad y hombres mayores de 65 años de edad”, finalizan.

