Universidad de Chile fue castigada por el Tribunal de Disciplina, luego de los hechos de violencia que se vivieron en la primera fecha de la Liga de Primera 2026 contra Audax Italiano.

Una protesta de la barra azul, por el alza de las entradas y el nuevo precio de los abonos, fue el detonante de una acción que terminó de la peor forma en el Estadio Nacional.

Por lo mismo, la U tendrá que cerrar la galería sur para el duelo ante Limache, mientras que para los dos siguientes duelos sólo podrán entrar a ese sector mujeres, niños y gente de la tercera edad, lo que fue un impacto para Patricio Yáñez.

“Se fueron al chancho otra vez. Yo creo que se abre un precedente, un antes y un después. Incendiar el estadio ya no significa el cierre del recinto, es una antes y un después. Esto antes eran dos o tres fechas sin publico”, comentó.

El foco de incendio en el Estadio Nacional por barristas de la U.

El castigo a la U divide al fútbol chileno

Fue en Deportes en Agricultura donde el ex jugador de Colo Colo aseguró que el castigo fue muy débil para la U, pero que, por otro lado, es un reconocimiento a los hinchas que se portan bien.

“Me parece positivo, en la primera parte, que la gente que paga su ticket, que va a ver fútbol y que está en contra de esto siga asistiendo, pero en la medida que los 100 gallos sean identificados. Hay 25 que quizás eran los menos, pero habían otros con el rostro tapado que quemaron seguramente van a entrar y se las van a arreglar”, explicó.

Algo que lo hizo reír cuando se enteró de las excepciones de mujeres, niños y tercera edad que habrá en la galería sur para los duelos ante Universidad de Concepción y Deportes La Serena.

“Lo encuentro ridículo es como la Supercopa, es discriminatorio. Lo fundamental es que le permitan a la gente que reprobó los hechos alentar a su club. Ese día se fue la gente, asaltaron gente en la calle y todo lo que provoca esta situación. Hay 19 que ya no pueden volver a los estadios y faltan los otros 80”, finalizó.

