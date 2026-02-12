Es tendencia:
Argentina Open

Alejandro Tabilo vs. Tomás Martín Etcheverry: Horario y dónde ver EN VIVO el Argentina Open

Conoce todos los detalles del encuentro que este viernes protagonizarán Alejandro Tabilo por los cuartos de final del ATP de Buenos Aires.

Por Franco Abatte

Tabilo busca seguir en racha ante el trasandino, Tomás Martín Etcheverry.
© PhotosportTabilo busca seguir en racha ante el trasandino, Tomás Martín Etcheverry.

Confirmado por la organización. Este viernes, Alejandro Tabilo (71°) abrirá la jornada de cuartos de final del Argentina Open cuando salte cerca de las 13:00 horas a la cancha del Estadio Guillermo Vilas para enfrentar al local Tomás Martín Etcheverry (54°).

Partidazo para ‘Jano’, que viene de dar el batacazo en octavos tras eliminar en tres sets al brasileño Joao Fonseca, número 33 del mundo y campeón defensor en Argentina. Al frente tendrá a un duro rival, ante el que deberá batallar no solo en la cancha, también en las graderías con el público local.

Etcheverry, en tanto, llega encendido: superó a Andrea Pellegrino en primera ronda y luego a su compatriota Román Burruchaga por los octavos de final.

¿Cuándo y a qué hora juega Alejandro Tabilo vs. Tomás Martín Etcheverry?

El partido entre Alejandro Tabilo y Tomás Etcheverry por los cuartos de final del ATP de Buenos Aires se juega este viernes 13 de febrero a partir de las 13:00 horas en el Estadio Guillermo Vilas de Buenos Aires.

¿Dónde ver por TV o STREAMING a Alejandro Tabilo por el Argentina Open?

Nuevamente el Argentina Open contará solamente con transmisión online en Chile. Es en ese contexto que podrás ver a Alejandro Tabilo contra Tomás Etcheverry solamente EN VIVO a través de la plataforma de streaming, DISNEY+, exclusivo para suscriptores del plan Premium.

En caso de ganar: ¿Quién sería el rival de semifinales de ‘Jano’?

El vencedor del duelo entre Alejandro Tabilo y Tomás Etcheverry avanzará a semifinales del ATP 250 de Buenos Aires, donde se medirá al ganador de la serie que protagonizarán esta misma jornada el argentino Francisco Cerúndolo (19°) y el checo Vit Kopriva (95°) (15:00 horas).

Foto: ATP Tour.

Foto: ATP Tour.

Historial Alejandro Tabilo vs. Tomás Martín Etcheverry

Este enfrentamiento entre Alejandro Tabilo y Tomás Martín Etcheverry será el tercer enfrentamiento que animarán ambos tenistas sudamericanos, aunque el primero a nivel ATP.

Las dos contiendas datan del 2018 mientras jugaban Futures y terminaron con un triunfo para cada uno, mientras Etcheverry celebró en octavos del Brasil F3 por 7-6 y 6-2, ‘Jano’ tomó revancha en los cuartos de final del F3 de Republica dominicana por 6-3 y 6-4.

Historial entre Tabilo y Etcheverry. (Foto: Captura de ATP Tour.)

Historial entre Tabilo y Etcheverry. (Foto: Captura de ATP Tour.)

