Confirmado por la organización. Este viernes, Alejandro Tabilo (71°) abrirá la jornada de cuartos de final del Argentina Open cuando salte cerca de las 13:00 horas a la cancha del Estadio Guillermo Vilas para enfrentar al local Tomás Martín Etcheverry (54°).

Partidazo para ‘Jano’, que viene de dar el batacazo en octavos tras eliminar en tres sets al brasileño Joao Fonseca, número 33 del mundo y campeón defensor en Argentina. Al frente tendrá a un duro rival, ante el que deberá batallar no solo en la cancha, también en las graderías con el público local.

Etcheverry, en tanto, llega encendido: superó a Andrea Pellegrino en primera ronda y luego a su compatriota Román Burruchaga por los octavos de final.

¿Cuándo y a qué hora juega Alejandro Tabilo vs. Tomás Martín Etcheverry?

El partido entre Alejandro Tabilo y Tomás Etcheverry por los cuartos de final del ATP de Buenos Aires se juega este viernes 13 de febrero a partir de las 13:00 horas en el Estadio Guillermo Vilas de Buenos Aires.

¿Dónde ver por TV o STREAMING a Alejandro Tabilo por el Argentina Open?

Nuevamente el Argentina Open contará solamente con transmisión online en Chile. Es en ese contexto que podrás ver a Alejandro Tabilo contra Tomás Etcheverry solamente EN VIVO a través de la plataforma de streaming, DISNEY+, exclusivo para suscriptores del plan Premium.

En Chile, el plan Premium de Disney+ tiene un valor mensual de $14.190 y puede contratarse ingresando a www.disneyplus.com.

En caso de ganar: ¿Quién sería el rival de semifinales de ‘Jano’?

El vencedor del duelo entre Alejandro Tabilo y Tomás Etcheverry avanzará a semifinales del ATP 250 de Buenos Aires, donde se medirá al ganador de la serie que protagonizarán esta misma jornada el argentino Francisco Cerúndolo (19°) y el checo Vit Kopriva (95°) (15:00 horas).

Historial Alejandro Tabilo vs. Tomás Martín Etcheverry

Este enfrentamiento entre Alejandro Tabilo y Tomás Martín Etcheverry será el tercer enfrentamiento que animarán ambos tenistas sudamericanos, aunque el primero a nivel ATP.

Las dos contiendas datan del 2018 mientras jugaban Futures y terminaron con un triunfo para cada uno, mientras Etcheverry celebró en octavos del Brasil F3 por 7-6 y 6-2, ‘Jano’ tomó revancha en los cuartos de final del F3 de Republica dominicana por 6-3 y 6-4.