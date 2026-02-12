Este jueves hay acción chilena en el Argentina Open. Por los octavos de final del certamen bonaerense saltará a la cancha Marcelo Tomás Barrios (114°) para medirse ante un duro rival: el italiano y segundo sembrado del torneo, Luciano Darderi (22°).

Complejo escenario para el nacional, que además de enfrentar a uno de los mejores rankeados del cuadro, deberá lidiar con un público en contra, tal como ha sido la tónica para los chilenos en este torneo.

Barrios llega a este duelo en racha. Además de ser clave en el triunfo de Chile en Copa Davis ante Serbia, viene de derrotar a Thiago Seyboth Wild tras el retiro del brasileño en el segundo set. Darderi, en tanto, debutará en el certamen luego de quedar libre en la primera ronda.

¿Cuándo y a qué hora juega Tomás Barrios vs. Luciano Darderi?

El partido entre Tomás Barrios y Luciano Darderi se juega este jueves 12 de febrero a partir de las 13:00 horas de Chile en el Buenos Aires Lawn Tennis Club.

¿Dónde ver por TV o STREAMING a Tomás Barrios por el Argentina Open?

El Argentina Open nuevamente no contará con transmisión televisiva en Chile. Es en ese contexto que podrás ver a Tomás Barrios solamente EN VIVO de forma ONLINE, esto a través de la plataforma de streaming, DISNEY+, exclusivo para suscriptores del plan Premium.

En Chile, el plan Premium de Disney+ tiene un valor mensual de $14.190 y puede contratarse ingresando a www.disneyplus.com.

En caso de ganar: De aquí saldría el rival de Barrios en cuartos de final

El vencedor del duelo entre Tomás Barrios y Luciano Darderi enfrentará por los cuartos de final al ganador de la serie que horas más tarde protagonizarán el argentino, Juan Manuel Cerúndolo (80°) y el español, Pedro Martínez (94°). Duelo a comenzar no antes de las 15:30 horas de Chile.