Tomás Barrios sigue en racha y confirmó su buen rendimiento en el debut por el ATP 250 de Buenos Aires. La raqueta nacional remontó tres match point en contra y logró quedarse con el triunfo ante Thiago Seyboth Wild.

El autor del “Longa shot” tuvo que luchar y bastante para remontar el encuentro ante el brasileño. La primera manga fue justamente para el tenista 197° del mundo por 6-4. Tras ello, mantuvo su buen nivel y en el segundo set logró ponerse en ventaja por 2-0.

Sin embargo, apareció el corazón de chileno y Barrios empezó la remontada. Lo que se produjo cuando Seyboth Wild estuvo 5-2 y con tres match point a su favor. Pese a ello, el nacido en Chillán logró revertir el marcador y se puso 6-5.

El tema es que cuando iba a sacar por la segunda manga, el brasileño acusó problemas físicos y decidió retirarse tras dos horas y cuatro minutos de partido. Tras ello, Thiago se descargó contra el banco y su raqueta terminó pagando las consecuencias de una tarde para el olvido.

Barrios quiere seguir en racha y ahora va por la segunda ronda del ATP de Buenos Aires

¿Cuándo juega Tomás Barrios?

El chileno 114° del ranking ATP ahora deberá disputar la segunda ronda del ATP de Buenos Aires. Tomás Barrios se medirá frente al italiano Luciano Darderi (22°) y que es uno de los candidatos a ganar el título.

El europeo que es amigo de Cristian Garin, e incluso tuvo un emotivo mensaje tras la partida de su padre, llega descansado ya que al estar entre los cuatro primeros clasificados al torneo, no jugó la primera ronda. Según la programación el duelo se jugará este miércoles 11 de febrero a las 10:00 horas.

