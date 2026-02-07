Las buenas noticias se multiplican para Tomás Barrios. El jugador chileno que ocupa el puesto 112 del ranking ATP, viene de derrotar en un gran partido por Copa Davis a Dusan Lajovic (123°), con parciales de 7-5 y 7-6.

Gracias a un aguerrido Barrios, Chile sumó, de esta manera, su primer punto en la serie ante Serbia, por los Qualifiers de la Davis. El cuadro nacional está cada vez más cerca de los octavos de final.

Pero, no es la única noticia que alegra a Tomás Barrios. El singlista del equipo capitaneado por Nicolás Massú viene de ponerle un poco más de alegría a su presente, con buenas nuevas que le llegan del otro lado de la Cordillera.

Va por la conquista de Argentina

Hasta este sábado, Tomás Barrios no entraba en el main draw del ATP de Buenos Aires, uno de los torneos más prestigiosos, a nivel sudamericano, de tenis. Pero, todo cambió.

Resulta que, finalmente, Tomás Barrios jugará el cuadro principal del torneo que comienza este lunes 9 de febrero. Esto, gracias a que el australiano James Duckworth (86°) se bajó del certamen este sábado.

De esta forma, ahora son tres los chilenos que jugarán el ATP 250 de Buenos Aires: Alejandro Tabilo, Cristian Garín y Tomás Barrios.

¿Cómo va Chile en el cruce con Serbia por la Copa Davis?

Por el momento, Chile aventaja por 2-0 a Serbia en el cruce de los Qualifiers de la Copa Davis. Tomás Barrios derrotó a Dusan Lajovic en dos sets (7-5 y 7-6), mientras que Alejandro Tabilo superó a Ognjen Milic (462°) con parciales de 6-7, 6-2 y 6-4.