Tras Copa Davis: el desafío de Cristian Garin, Alejandro Tabilo y Tomás Barrios en el ATP de Buenos Aires

La gira por Sudamérica sigue su curso en el circuito de tenis. Por lo que tras la definición de Copa Davis, el calendario da el vamos al torneo ATP 250 de Buenos. Una de las competiciones más prestigiosas del continente y que tendrá como protagonistas a tres chilenos.

En está ocasión Cristian Garin, Alejandro Tabilo y Tomás Barrios que ingresó a último minuto al cuadro principal. Por lo que el tridente dirá presente en el torneo que se jugará en el Buenos Aires Lawn Tennis Club, y que tiene capacidad para cinco mil personas.

El sorteo realizado durante la jornada de sábado, entregó un panorama complejo para las raquetas nacionales. Aunque mirando el vaso medio lleno, por lo menos está asegurada la presencia de un chileno en segunda ronda.

Alejandro Tabilo (73°) debutará ante el argentino Facundo Díaz Acosta que es 301 del mundo y que recibió “Wild Card” para jugar el torneo. De sumar un triunfo, podría medirse en segunda ronda ante Joao Fonseca que es uno de los candidatos al título. El brasileño solo tiene un enfrentamiento con el chileno y lo perdió.

Sorteo del ATP de Buenos Aires confirmó duelo entre Garin y Barrios

Ahora por el otro lado del cuadro se registrará el enfrentamiento entre Cristian Garin y Tomás Barrios. Los chilenos debutarán en primera ronda y el ganaron de la llave, se enfrentará en segunda ronda al italiano Luciano Darderi que también es de los top del torneo y candidato al título.

Así quedó el cuadro del ATP de Buenos Aires

¿Cuándo se juega el ATP de Buenos Aires?

El torneo ATP 250 de Buenos Aires comenzó a disputarse este sábado 7 de febrero con las rondas de clasificación. Tras ello, la edición número 26 del torneo se extenderá hasta el 15 de febrero para conocer al nuevo monarca. Cabe consignar que el último campeón fue el brasileño Joao Fonseca y que en este 2026 buscará el Bicampeonato.