Alejandro Tabilo y Tomás Barrios conocen a sus rivales en el ATP de Buenos Aires

Luego de la destacada actuación de ambos en Copa Davis, los chilenos ya saben a quiénes enfrentarán al otro lado de la Cordillera.

Por Alfonso Zúñiga

Tomás Barrios y Alejandro Tabilo jugarán el ATP de Buenos Aires.
Con el ánimo a tope. Los tenistas chilenos Alejandro Tabilo y Tomás Barrios continuarán con su trayecto en el circuito ATP, luego de un fin de semana positivo junto al equipo de Nicolás Massú que derrotó a Serbia y avanzó de ronda en el Grupo Mundial de Copa Davis.

Mientras el chillanejo obtuvo el punto más difícil de la serie ante Dusan Lajovic, además de ganar el dobles junto a Nicolás Jarry; el zurdo de origen canadiense sufrió más de la cuenta para superar en el máximo de sets a Ognjen Milic.

Tras la alegría con el equipo chileno de Copa Davis, tanto Tabilo como Barrios cruzan la Cordillera y a partir de este martes 10 de febrero formarán parte del ATP 250 de Buenos Aires, donde ambos nacionales ya conocen a sus rivales en el debut.

Los rivales de Tabilo y Barrios en ATP de Buenos Aires

Se suponía que en primera ronda íbamos a tener un duelo de chilenos, donde el chillanejo iba a medirse contra Cristian Garin, mas el ariqueño decidió bajarse por razones personales. Ante eso, el próximo rival del número 114° del mundo será el brasileño Thiago Seyboth Wild (197°), que entra como lucky loser.

Mientras que en esta misma fase del ATP de Buenos Aires, Alejandro Tabilo (71° del ranking mundial) se enfrentará a uno de los invitados locales por la organización como Facundo Díaz Acosta (285°), medallista de oro en los Juegos Panamericanos Santiago 2023.

Si “Unagi” avanza, se medirá en la próxima ronda ante el campeón defensor, el brasileño João Fonseca (33°). Mientras que si Tomás Barrios pasa la primera ronda, se verá las caras en octavos de final ante el italiano Luciano Darderi (22°).

¿A qué hora juegan los chilenos?

El encuentro entre Alejandro Tabilo y Facundo Díaz Acosta se disputará este martes 10 de febrero, no antes de las 14:30 horas, en el segundo turno de la cancha central del Buenos Aires Lawn Tennis Club. El duelo de Barrios y Seymour-Wild se jugará el mismo día en cancha 2 no antes de las 13:00 horas.

