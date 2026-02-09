Chile vivió lindos días gracias a la Copa Davis, pero las buenas noticias no se detienen. Ahora es Cristian Garin y Alejandro Tabilo los que también traen positivas novedades gracias al ranking ATP.

La Roja del tenis venció a Serbia y se metió en los octavos de final de la ensaladera de plata, donde tendrá que enfrentar a España de Carlos Alcaraz. Un desafío difícil, para el cual los jugadores nacionales deben estar al tope de su nivel.

El nuevo ranking de los chilenos

Si bien el disputar la Copa Davis no entrega puntos ATP, de igual manera el ranking sufrió algunas novedades durante esta semana. Si bien los jugadores chilenos no sumaron unidades, tuvieron un ascenso, aunque otros también bajaron.

Por el lado positivo se encuentra lo sucedido con Alejandro Tabilo y Cristian Garin. El primero se sigue consolidando como el N°1 de Chile y subió del 73° al 71° lugar. Gago por su parte también escaló desde el 92° al 89° puesto. Vale recordar que este último no disputó ningún partido ante Serbia. Matías Soto igual subió: del 323° al 321° puesto.

La otra cara de la moneda la viven Tomás Barrios y Nicolás Jarry. Ellos descendieron en el ranking. Tomi pasó del 112° al 114° puesto, mientras Nico bajó del 140° al 143° lugar. Con el regreso al circuito buscarán recuperar puntos.

Tabilo es el N°1 de Chile. Imagen: Photosport

Debido a que la Copa Davis no entrega puntos, muchos jugadores prefieren privilegiar a sus carreras y no defender a sus países en esta tradicional competición. Esto le da todavía más mérito al equipo que capitanea Nicolás Massú, quienes siempre están disponibles a jugar por Chile.

La próxima ronda de Copa Davis tendrá a Chile jugando ante España entre el 18 y 20 de septiembre, en programación todavía por definir. Los nacionales se jugarán la posibilidad de meterse en el “final 8” de la competición por países.