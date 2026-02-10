Es tendencia:
El presidente Sergio Elías manifestó que no se cambiará el polvo de ladrillo para jugar ante España. Sí se analiza salir de Santiago.

Por Felipe Escobillana

Chile seguirá jugando en arcilla como local en Copa Davis
En septiembre se jugará la serie de Copa Davis ante España en Chile y de inmediato los fanáticos empezaron a plantear teorías sobre lo mejor para el equipo nacional capitaneado por Nicolás Massú.

El tema de la superficie puede ser clava en caso de que los hispanos no traigan a Carlos Alcaraz, que se desenvuelve bien en pasto, cemento y arcilla. Pero sin la presencia del número 1 del mundo, el asunto tiende a equipararse.

Sergio Elías, presidente de la Federación de Tenis de Chile, manifestó que seguramente se mantendrá el polvo de ladrillo en que se jugó la serie contra Serbia.

“Aunque España es el rival, debería ser supuestamente en arcilla, porque cualquier otra es complicada. Si queremos sacar ventaja de localía, tendríamos que pensar en arcilla”, dijo en charla con El Mercurio.

Además dijo que posiblemente haya que salir de Santiago. “Estamos planteando una capacidad de entre 8 y 10 mil personas y en el Nacional llegamos a 5 mil. Estamos viendo Viña o Rancagua, algo cerca”, indicó.

La decisión de jugar en arcilla la aplaude De la Peña

Horacio De la Peña, emblemático ex entrenador de Fernando González, entiende la decisión de la Federación y en el mismo matutino explica por qué es mejor mantener la superficie.

“Más allá de que ellos puedan ser expertos en polvo de ladrillo, creo que Massú le pondrá cabeza a la decisión. La serie llega después de más de un mes jugando en cemento”, comentó

Alejandro Tabilo y Tomás Barrios conocen a sus rivales en el ATP de Buenos Aires

Alejandro Tabilo y Tomás Barrios conocen a sus rivales en el ATP de Buenos Aires

Luego sostuvo que “si quiero que España no traiga a sus mejores jugadores, le pongo arcilla para que ellos decidan si vale la pena salir de cemento a nivel del mar para jugar en arcilla en altura”.

Incluso piensa que por el cierre de calendario, es lo mejor. “Después vienen los torneos indoor en Asia y Europa, ¿para qué venir hasta Sudamérica para jugar en esas condiciones? Una cancha rápida no lo molestará en nada”, cerró

