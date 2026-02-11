Alejandro Tabilo (71°) no para de hacer celebrar a Chile en su aventura en el Argentina Open. Este miércoles el chileno se impuso en un duro duelo por 6-3, 3-6 y 7-5 ante Joao Fonseca (33°), el campeón defensor del torneo trasandino.

El chileno, que venía de festejar en la Copa Davis con nuestro país, ha estirado la racha para hacerse notar al otro lado de la cordillera. Sin ser el favorito, derrumbó al vigente monarca y así se instaló en los cuartos de final.

Aunque las cosas no dejarán de ser complicadas para el tenista criollo. Ahora la lucha por el título le pone en el camino a uno de los dueños de casa, lo que anticipa un infierno para buscar la clasificación a las semifinales.

Alejandro Tabilo no quiere desaprovechar el vuelo con el que viene y este miércoles dio un golpe más a la mesa. El chileno eliminó al vigente campeón del Argentina Open, Joao Fonseca, para meterse en los cuartos de final del certamen.

En el primer set, Jano se vio bien pero no lograba marcar diferencias ante su rival. Sin embargo, cuando el partido estaba 4-3, pudo encontrar un quiebre que le permitió pasar arriba y así se terminar poniéndose en ventaja con un el 6-3.

Pero cuando debía asegurar el resultado, Joao Fonseca demostró por qué fue campeón del Argentina Open el año pasado. El brasileño se hizo respetar en el segundo y le devolvió el favor al tenista criollo con un 3-6 para igualar las cosas.

En el tercero, Alejandro Tabilo tuvo la gran oportunidad de dar un golpe letal luego de quedar 3-1. Pero el monarca del torneo reaccionó para emparejar el encuentro 3 a 3, lo que anticipaba un final de infarto.

La pelea fue punto a punto hasta que todo quedó 6-5. El brasileño tuvo el servicio a su favor, pero el nerviosismo le pasó la cuenta. Esto lo aprovechó el criollo, que se terminó imponiendo por 7-5 para meterse en cuartos de final.

Alejandro Tabilo está en llamas y logra derrumbar al campeón para seguir vivo en el Argentina Open. El chileno superó una dura llave ante el monarca del torneo y suma confianza para soñar con el título.

¿Cuándo juega Alejandro Tabilo en los cuartos de final del Argentina Open?

Alejandro Tabilo sacó pasajes a los cuartos de final del Argentina Open. Ahí el chileno se verá las caras con el local Tomás Etcheverri el próximo viernes 13 de febrero con horario por definir.