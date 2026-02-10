Durante el último fin de semana se disputó la primera ronda de las clasificaciones del Grupo Mundial de la Copa Davis, donde Chile dio el golpe y derrotó a Serbia en el Estadio Nacional.

El equipo de Nicolás Massú le ganó con solvencia a los europeos y ahora se verá las caras con España, también de local, por la segunda ronda de la competencia por equipos.

El formato de la Davis ha cambiado mucho en los últimos años, ahora se juegan dos rondas previas con local y visitantes antes de la Finales, en sede única, situación que genera críticas en su contra. Ya no existe la mística de los partidos a cinco sets, entre otras cosas.

El reclamo de Richard Gasquet por el formato de la Copa Davis

La nueva forma de jugar la Copa Davis sigue generando conflicto, por ejemplo, el ex jugador francés Richard Gasquet se lanzó con todo, ya que dijo que es insólito que mientras se dispute el torneo haya acción del circuito ATP.

“Cuando cambias una competición como esta así, sabes muy bien que puede ocurrir. No significa que vayan a jugar más tenistas, y esto lo demuestra”, analizó de entrada el ex 7 del mundo.

Richard Gasquet criticó a la Davis. (Photo by Julian Finney/Getty Images)

“Tener un torneo en Francia la mismo semana en el que se juega una eliminatoria de Copa Davis manda un mensaje muy malo. No es profesional. Es catastrófico para el tenis y, sobre todo, para la imagen de la Copa Davis“, agregó el ex tenista.

La Copa Davis sigue generando conflictos y la ITF no sabe qué hacer para que vuelve a tener la emoción de antes.