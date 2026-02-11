Normalmente los artistas prefieren no inclinarse por equipos y temas políticos para no arriesgar su popularidad. Sin embargo, Antonio Ríos no duda ni dentro ni fuera de la cancha, por lo que sin problemas contó si le gusta Colo Colo o U. de Chile.

El Maestro es de esos cantantes, al igual que muchos futbolistas, que tuvo que darse la vuelta larga para tocar las estrellas. Pasados los 30 años, conoció la fama con el grupo Sombras y pronto, su voz comenzó a inundar las fiestas en Argentina y también en Chile.

El equipo chileno de Antonio Ríos

Luego de alejarse del Grupo Malagata, Antonio Ríos inició su carrera solista y su éxito fue total. Su voz y sus letras contagiaron a buena parte de Latinoamérica, siendo hasta el día de hoy un artista obligado en cada baile o celebración especial.

ver también “Los citó temprano…”: Filtran el primer encontrón entre Francisco Meneghini y referentes de la U

A los 71 años, el Maestro sigue más vigente que nunca en el mundo de la música y de visita en Chile, abrió su corazón pelotero en Marca Personal de Radio La Metro. Ahí, el autor de “Nunca me faltes” compartió con Fernando Solabarrieta, Luka Tudor y Mauricio Pinilla.

Nacido en la provincia del Chaco, pero criado en Villa Fiorito como Diego Maradona, Antonio Ríos habló con su ligación con el fútbol. Pudo ser jugador profesional, pero por problemas con su pase no pudo integrarse a Racing Club en su juventud. Hasta hoy sigue vibrando con la pelotita.

En un momento de confianza, el Maestro fue consultado por el panel por el club de sus amores y no dudó: “El más grande, River Plate”, respondió sin dudar. Claro que a la hora de ser consultado por su equipo en Chile, no jugó al misterio y habló con honestidad: “El Colo Colo”.

Publicidad

Publicidad

De esta manera, si bien Antonio Ríos es hincha de River, al menos en Chile aseguró que su corazón es albo. El autor de éxitos que han hecho bailar a varias generaciones espera seguir brillando sobre los escenarios, así como desea que Colo Colo vuelva a brillar en la cancha.