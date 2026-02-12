El fantasma de Gustavo Álvarez ronda el Centro Deportivo Azul. La figura del ex entrenador de Universidad de Chile se mantiene latente en el cuadro laico y hace temblar a su actual DT, Francisco Meneghini.

Apenas van dos fechas de la Liga de Primera y Paqui ya tiene la soga al cuello, debido a que su equipo suma un empate y una derrota, en un frío arranque de temporada.

La U tiene un duro apretón este viernes ante Palestino desde las 20:30 horas en La Cisterna, y en la antesala al duelo habló Meneghini, exigiendo que no comparen su campaña con la de Álvarez.

Paqui pide que no lo comparen con Álvarez

Meneghini fue claro en decir que hay que darle tiempo y que no se puede comparar una campaña que recién parte, con otra, que tuvo dos años de trabajo.

“Comparar dos partidos con un proceso de dos años es difícil, lo dije, está claro que el inicio no fue bueno y por la sensación del juego que no podemos demostrar la mejor versión y entiendo la crítica”, dijo el argentino.

Francisco Meneghini en la U. Foto: Dragomir Yankovic/Photosport

Luego, habló de la forma de encarar los partidos de su equipo: “repetir estructura no estoy tan de acuerdo, con Audax y Huachiparo fue similar. Hormazábal jugó como tercer central y Maxi (Guerrero) como carrilero. Con Huachipato la función de Maxi la hizo Fabián y la de Fabián la hizo Nico (Ramírez). Pero bueno, cada partido tiene detalles estratégicos para sacar diferencias, pero en estructura fueron similares”.

“En estructura fue más continuidad, con un cambio a la pretemporada que buscábamos otras cosas. Por el plantel ya tenemos mucha información y con Palestino seguirá una estructura similar, sin tantos cambios”, cerró Francisco Meneghini.

