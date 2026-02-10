Gabriel Castellón fue un punto rescatable de la U de Chile en la caída ante Huachipato y con la derrota ya digerida, el golero trazó un paralelo entre el equipo de Francisco Meneghini y el que dirigía Gustavo Álvarez, quien duró dos temporadas en los azules.

Al Flaco le hablaron literalmente de una palabra muy temida cuando se habla de tiempos malos. No estuvo de acuerdo plenamente. “No sé si son fantasmas, pero no es el inicio que todos esperábamos por la regularidad del año pasado. Obviamente queríamos y queremos empezar ganando”, manifestó Castellón en el Centro Deportivo Azul.

“Tuvimos el primer partido con Audax, que tuvimos que cambiar muchas cosas. El otro día cometimos detalles y errores puntuales. Eso nos llevó a perder el partido. Es difícil comparar, es un nuevo cuerpo técnico, hay nuevos compañeros. Hay que volver a enlazar y que todo el equipo empiece a funcionar nuevamente”, aseguró el ex golero de Santiago Wanderers y el Huachi.

Lionel Altamirano perdió el duelo ante Castellón, quien tapó el penal. (Eduardo Fortes/Photosport

“Cuando uno siempre empieza el nuevo proceso hay que tomarle la idea al profe. Siempre llegan con planteamiento distintos. Cada entrenador lo tiene. Nosotros debemos acatar sus decisiones más rápido, quizá Charles se refería a eso, que nosotros nos acoplemos más”, dijo Castellón cuando fue consultado por el respaldo de Aránguiz al staff técnico de Meneghini.

De todos modos, a los jugadores también les cae algo de responsabilidad. Pero ya detectaron el cambio de mano. “Es un poco de todo: los nuevos compañeros, nosotros también acoplarnos a ellos. Obviamente la metodología, a lo mejor la diferencia es que con el profe Gustavo había algo más táctico. Ahora tenemos más intensidad, hay un poco de todo”, desclasificó Castellón.

Francisco Meneghini ante Gustavo Álvarez en un U de Chile vs O’Higgins. Paqui reemnplazó al argentino en la U. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

“Eso tratamos de hablarlo internamente para poder captar rápido la idea. Se nos está acabando el tiempo para que empiece a funcionar el equipo”, dijo el arquero de 32 años, quien ya puso un recado de alerta para que las cosas mejoren en el Bulla. Al menos desde los resultados.

Castellón marca la gran diferencia entre Álvarez y Paqui: “Somos un equipo más de intensidad”

Gabriel Castellón piensa que hay una diferencia radical entre Gustavo Álvarez y Paqui Meneghini respecto de lo que pretendían en la U de Chile. “Somos más un equipo de intensidad, antes éramos más táctico se puede decir. El profe entrega sus ideas, pero pasa por nuestra responsabilidad”, dijo el arquero.

“También tomamos decisiones erróneas y eso lleva que el funcionamiento del equipo se mueva en la cancha. Puede pasar por eso”, manifestó Castellón, quizá para sumarse a las palabras del Príncipe Aránguiz. También dejó espacio para el análisis interno personal.

Gabriel Castellón en acción por la U de Chile ante Huachipato. (Eduardo Fortes/Photosport).

Siempre muy necesario. “Cada uno analiza en qué jugadas tomó una mala decisión para poder tomar las buenas. Eso llevará a que el equipo se compenetre mucho mejor”, sentenció Gabriel Castellón, quien ya mira fijamente el duelo frente a Palestino pactado para el viernes 13 de febrero a contar de las 20:30 horas en el estadio Municipal de La Cisterna.

