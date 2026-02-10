Van apenas dos fechas de la Liga de Primera 2026, pero ya comienzan a aparecer historias llamativas en el arranque del torneo. Una de ellas la protagoniza Audax Italiano, que sin ser puntero se transformó en el único equipo que todavía no recibe goles en el campeonato.

El cuadro itálico marcha en la parte alta de la tabla con cuatro puntos y una diferencia de gol que lo mantiene expectante. En su estreno igualó sin goles frente a Universidad de Chile en el Estadio Nacional, en un duelo marcado por la paridad y las pocas llegadas claras.

Luego, en la segunda jornada, el equipo de La Florida dio un golpe de autoridad al golear por 3-0 a Universidad de Concepción. El resultado confirmó su buen arranque y lo dejó bien posicionado en la clasificación.

Con ese rendimiento, Audax suma cuatro unidades y se ubica en el tercer lugar del torneo, por detrás de Unión La Calera, líder con seis puntos y O’Higgins también con seis puntos.

Audax Italiano es el único equipo que no ha recibido goles en dos fechas

Siguiente desafío para su invicto

El orden defensivo ha sido la principal bandera del conjunto itálico en este inicio de campeonato. A partir de esa seguridad en el fondo, el equipo ha logrado construir resultados y posicionarse como uno de los animadores inesperados del torneo.

Ahora, el reto será sostener ese rendimiento cuando enfrente a Ñublense el domingo 15 a las 18:00 horas. Este rival suele proponer partidos intensos y que pondrá a prueba la solidez que Audax ha mostrado en las dos primeras jornadas.

Si logra mantener su arco en cero y sumar nuevamente, el cuadro floridano no solo seguirá firme en la parte alta, sino que empezará a instalarse con mayor fuerza como candidato a dar la sorpresa en la Liga de Primera 2026.