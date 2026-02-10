Es tendencia:
“Plantel corto, en la banca son…”: Gustavo Huerta alerta a Cobresal tras años como el “Ferguson chileno”

El histórico DT de los legionarios golpeó la mesa luego del porrazo contra Unión La Calera. Lleva nueve años dirigiendo al club.

Por Nelson Martinez

Dura derrota minera en Calera.
© Photosport.Dura derrota minera en Calera.

Cobresal sufrió tremendo mazazo al cerrar la fecha 2 de la Liga de Primera. Los mineros cayeron 3-1 en su visita a U. La Calera y mostraron un penoso nivel que dejó preocupado a su DT.

Es que Gustavo Huerta es una leyenda en el desierto y tras no soltar la banca desde 2017 es llamado el “Ferguson chileno”, en alusión al recordado DT del Manchester United. Eso sí, el entrenador chileno no se guardó nada post partido.

“Tenemos que afianzar un equipo que se está jugando sus opciones, una forma de jugar y darle mayor tiempo posible a los que creo yo tienen que empezar jugando”, partió diciendo.

Gustavo Huerta preocupa a todo Cobresal

Luego de perder categóricamente ante U. La Calera, Gustavo Huerta alzó la voz en Cobresal y llamó a tener paciencia con su “equipo de los picados”. Eso, ya que este año arribaron mayormente jugadores suplentes en sus anteriores elencos.

Huerta sufrió su primera derrota del año /Photosport

Huerta sufrió su primera derrota del año /Photosport

“Si me voy a lo que fue el año pasado, la mayoría de los jugadores que llegaron este año al plantel tuvieron poca continuidad. Yo necesito que ellos agarren confianza, ritmo de partido y el mayor tiempo posible”, golpeó la mesa.

Pero no se quedó ahí, ya que el histórico DT reconoció el complejo panorama para el año en cuanto a las alternativas si sus jugadores no rinden. Con total sinceridad admitió que tiene poco de donde echar mano.

“Reconocer que tenemos plantel bien corto. Si miramos en la banca, de jugadores grandes teníamos un central como a Christian Moreno y también Esteban Valencia, que estoy seguro serán un aporte. El resto son puros chicos”, cerró.

