Colo Colo ya está listo y cuenta las horas para volver a la cancha. Este miércoles 11 de febrero desde las 18:00 horas el Cacique vivirá la Noche Alba en el Estadio Monumental, duelo en el que puede haber varias sorpresas.

Con la tercera fecha de la Liga de Primera el fin de semana, Fernando Ortiz apuesta por darle rodaje a quienes no han visto muchos minutos. Según se conoció, la formación será con Gabriel Maureira en el arco; Matías Fernández Cordero, Javier Méndez, Erick Wiemberg y Cristián Riquelme en la defensa; Álvaro Madrid, Matías Moya y Lautaro Pastrán en el mediocampo; Leandro Hernández, Yastin Cuevas y Francisco Marchant en la delantera.

Sin embargo, hay uno que no aparece entre los titulares pero al que el técnico quiere ver sí o sí. De hecho, revelaron que el técnico lo tiene muy bien considerado y lo ve como una de sus grandes apuestas desde la cantera alba.

El canterano al que Fernando Ortiz le pone sus fichas en Colo Colo

Colo Colo podría presentar varias sorpresas en la Noche Alba 2026. El Cacique irá con un equipo alternativo al encuentro, donde tendrá a algunos de sus canteranos buscando ganarse un lugar en el equipo.

Vicente Martínez es una de las joyas de Colo Colo que pueden sumar minutos en la Noche Alba. Foto: Instagram.

Uno de ellos es Vicente Martínez, mediocampista de 17 años y que ha sido figura en la cantera alba. El jugador ha sido parte del proceso de Fernando Ortiz en la temporada 2026 e incluso ha ido a la banca en los duelos con Deportes Limache y Everton.

No obstante, se ha quedado con las ganas de poder sumar minutos con Colo Colo. Algo que podría cambiar este miércoles no sólo por el contexto del duelo, sino que también porque su técnico le tiene mucha fe.

En Los Tenores de Radio ADN destaparon que Fernando Ortiz está encantado con el nivel que ha mostrado en las prácticas. “Vicente Martínez está muy bien evaluado“, dijo el periodista Cristián Alvarado.

Una de las decisiones que ha tomado el Tano para esta temporada es cortar a todos los mayores de 20 años que llevaban años intentando hacerse un espacio. El DT ha apostado por menores de dos décadas, respetando que sean jóvenes y no otros que ya hace rato deberían ser más que opciones para el plantel.

Vicente Martínez ruega que Fernando Ortiz le permita sumar minutos para mostrarse en Colo Colo. El Cacique ha ido encontrando algunas soluciones en su cantera y ruegan para que el mediocampista sea uno más de los que pueden entrar con todo en 2026.

