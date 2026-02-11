Jordhy Thompson irrumpió en el fútbol chileno como una de las joyas del futuro, pero todo cambió por sus actitudes. Problemas de violencia intrafamiliar contra su pareja terminaron costándole una salida abrupta de Colo Colo, lo que lo tiene aún con la espina clavada.

Si bien el delantero ha encaminado su carrera y hoy disfruta de un gran momento en el Orenburg de Rusia, sigue soñando con volver al Estadio Monumental. Tanto, que incluso tiene todo un plan preparado para que lo vayan a buscar.

Este miércoles se conoció que el canterano albo está al tanto que en el club ha hecho falta un jugador desequilibrante. Es por ello que está haciendo lo posible para que de aquí a algunos meses pueda volver a vestir la camiseta alba.

Jordhy Thompson prepara su regreso a Colo Colo

Si bien ha recibido varios portazos, Jordhy Thompson no se rinde en su lucha por regresar a Colo Colo. El extremo quiere sí o sí una revancha en el Cacique y está armando todo un plan para poder hacerlo.

Jordhy Thompson brilla por estos días en el Orenburg, pero sueña con volver a Colo Colo. Foto: Orenburg.

Este miércoles el periodista Cristián Alvarado reveló en Los Tenores de Radio ADN que “tiene contrato vigente hasta finales del 2026. Está dispuesto, le seduce. Esto lo consulté ayer, pero nadie de Colo Colo había preguntado, llamado a Rusia o al jugador“.

Pero tras ello, el reportero albo sorprendió al destapar el plan que tiene Jordhy Thompson para forzar un retorno al Estadio Monumental. “Le atrae. Cree incluso que se le puede abrir la oportunidad una vez finalice el contrato en Rusia, porque está siendo bien considerado, no cree que lo liberen fácilmente y ve la posibilidad para retornar el próximo año“.

En esa misma línea, el extremo quiere limpiar su imagen luego de la polémica salida que tuvo del Cacique, con denuncias hasta de femicidio frustrado. “Entiende que todo lo que vivió es cosa del pasado y merece una segunda oportunidad“.

Cabe recordar que luego de todas las polémicas, el jugador partió a Rusia para rearmar su vida. Desde entonces volvió con su pareja e incluso celebró la llegada de su primer hijo, lo que parece haberle cambiado todo.

Jordhy Thompson ruega que el tiempo le permita regresar a Colo Colo para tener una revancha. El extremo tiene claro que le falló al Cacique y espera una oportunidad para limpiar su imagen.

¿Cuáles son los números de Jordhy Thompson en Orenburg?

Jordhy Thompson espera volver a Colo Colo luego de su paso por el Orenburg, donde ha logrado disputar un total de 43 partidos oficiales. En ellos ha aportado con 7 goles y 3 asistencias en los 2.329 minutos que alcanza dentro del campo de juego.