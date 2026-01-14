Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Chilenos en Europa

Jordhy Thompson explica por qué volvió al Orenburg con sobrepeso: “Me pondré en forma”

Jordhy Thompson volvió de las vacaciones en el Orenburg: explica por qué apareció con sobrepeso y se compromete a ponerse en forma.

Por Diego Jeria

Sigue a Redgol en Google!
Thompson explica su sobrepeso en Rusia.
© NurPhoto via Getty ImagesThompson explica su sobrepeso en Rusia.

El chileno Jordhy Thompson está de regreso en el Orenburg de Rusia tras las vacaciones de mitad de temporada en medio de las fiestas de fin de año y el crudo invierno del país euroasiático. Pero hubo algo de polémica en su vuelta y el mismo jugador salió a explicar: apareció con sobrepeso.

Durante las vacaciones no puedo trabajar tan duro como durante los entrenamientos con el equipo. Hay mucho trabajo por delante, pero me pondré en forma“, dijo Thompson en conversación con Metaratings.

El formado en Colo Colo agregó que “en Chile, la gente es más amable: Todos se abrazan al saludar. Aquí no es así, los chilenos somos más abiertos“.

“A Jordhy Thompson lo bancaron en Colo Colo”: Cristóbal Campos alega injusta salida de la U por acusación de VIF

ver también

“A Jordhy Thompson lo bancaron en Colo Colo”: Cristóbal Campos alega injusta salida de la U por acusación de VIF

Thompson y la diferencia occidental y Rusia

Por otro lado, el jugador de 21 años sentenció que “incluso si un chileno tiene un problema anda sonriendo, mientras que los rusos son más serios. (…) El ruso es un idioma muy difícil. Espero algún día poder aprenderlo”.

Thompson promete ponerse a punto: se reintegró al Orenburg con sobrepeso.

Thompson promete ponerse a punto: se reintegró al Orenburg con sobrepeso.

Oriundo de Antofagasta, el polémico atacante es parte del Orenburg desde 2024, tras debutar en el Cacique el 2021, donde permaneció hasta 2023 entre polémicas disciplinarias y personales, y cualidades futbolísticas que anticipaban que su camino apuntaba hacia el extranjero.

Publicidad

En lo que va de temporada 2025-26, Thompson registra 19 partidos jugados con cinco goles y dos asistencias en la Premier League de Rusia.

“Las personas sí cambian”: Jordhy Thompson habla de su nueva versión tras ser padre

ver también

“Las personas sí cambian”: Jordhy Thompson habla de su nueva versión tras ser padre

El Orenburg vuelve a la acción el 28 de febrero como local contra Akron Togliatti, con la misión de salir de la zona de descenso, hoy penúltimo (15°) en la tabla.

Lee también
¿Vuelve? La verdad sobre el interés de Colo Colo en Jordhy Thompson
Colo Colo

¿Vuelve? La verdad sobre el interés de Colo Colo en Jordhy Thompson

El curioso guiño de Jordhy a Damián Pizarro: ¿Vuelven a Colo Colo?
Colo Colo

El curioso guiño de Jordhy a Damián Pizarro: ¿Vuelven a Colo Colo?

"A Jordhy Thompson lo bancaron": Campitos barre con la U por caso de VIF
Chile

"A Jordhy Thompson lo bancaron": Campitos barre con la U por caso de VIF

El detalle clave del contrato de Lea Fernández tras salir de la U
Mercado de fichajes 2026

El detalle clave del contrato de Lea Fernández tras salir de la U

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo