El chileno Jordhy Thompson está de regreso en el Orenburg de Rusia tras las vacaciones de mitad de temporada en medio de las fiestas de fin de año y el crudo invierno del país euroasiático. Pero hubo algo de polémica en su vuelta y el mismo jugador salió a explicar: apareció con sobrepeso.

“Durante las vacaciones no puedo trabajar tan duro como durante los entrenamientos con el equipo. Hay mucho trabajo por delante, pero me pondré en forma“, dijo Thompson en conversación con Metaratings.

El formado en Colo Colo agregó que “en Chile, la gente es más amable: Todos se abrazan al saludar. Aquí no es así, los chilenos somos más abiertos“.

Thompson y la diferencia occidental y Rusia

Por otro lado, el jugador de 21 años sentenció que “incluso si un chileno tiene un problema anda sonriendo, mientras que los rusos son más serios. (…) El ruso es un idioma muy difícil. Espero algún día poder aprenderlo”.

Oriundo de Antofagasta, el polémico atacante es parte del Orenburg desde 2024, tras debutar en el Cacique el 2021, donde permaneció hasta 2023 entre polémicas disciplinarias y personales, y cualidades futbolísticas que anticipaban que su camino apuntaba hacia el extranjero.

En lo que va de temporada 2025-26, Thompson registra 19 partidos jugados con cinco goles y dos asistencias en la Premier League de Rusia.

El Orenburg vuelve a la acción el 28 de febrero como local contra Akron Togliatti, con la misión de salir de la zona de descenso, hoy penúltimo (15°) en la tabla.