En momentos donde aparece el nombre de Damián Pizarro como opción para regresar a Colo Colo como incorporación de cara a la temporada 2026, un ex compañero en el Cacique mostró su parecer. Es el caso de Jordhy Thompson.

Ambos futbolistas que surgieron futbolísticamente en el Cacique y que tuvieron en 2023 su debut en el profesionalismo, tras lo cual partieron al exterior. Mientras el atacante fue a Udinese, el antofagastino partió al Orenburg de Rusia.

Ante la posibilidad inminente de que Pizarro deje el Le Havre francés para volver a Colo Colo como refuerzo, Thompson aprovechó la instancia para usar su cuenta de Instagram y lanzarle un curioso guiño a su ex compañero.

El guiño de Jordhy Thompson a Damián Pizarro

En una de las stories que subió el atacante en la red social de Meta, puso una imagen en blanco y negro junto con el oriundo de Santiago, más el actual capitán de los albos, Vicente Pizarro. Pero hay un detalle que no se puede tomar a la ligera.

Junto con la foto con Damián Pizarro y el “Vicho”, Thompson utilizó la canción “Formidable” del compositor belga Stromae. Muchos seguidores de ambos futbolistas toman esto como un “guiño” para emprender su regreso a Colo Colo.

Cabe señalar que mientras el ‘9’ todavía tiene vínculo con Le Havre, a donde le envió a préstamo el club dueño de su pase, Udinese, el antofagastino tiene contrato vigente con el Orenburg ruso hasta el 30 de junio del 2027.

Los números de ambos en 2025

Damián Pizarro apenas suma 26 minutos en cancha con Le Havre en apenas dos juegos en Ligue 1. Mientras que Jordhy Thompson lleva 1.264 minutos en 19 encuentros entre liga y copa de Rusia, con cinco goles y dos asistencias.

