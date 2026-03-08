Jordhy Thompson se luce en Rusia: MVP en importante triunfo ante gigante de Rusia

Este domingo hubo acción en Rusia con la jornada 20 de la Liga Premier, ronda donde el FC Orenburg de Jordhy Thompson se enfrentó a uno de los grandes clubes del país, el Zenit de San Petersburgo.

Así es, y contra todo pronóstico, el elenco del chileno, que pelea en la parte baja de la tabla de posiciones, logró dar vuelta el marcador y derrotó a los blanquicelestes por 2-1, gracias a las anotaciones de Emil Tsenov (62’) y Yevgeni Bolotov (86’), mientras que el descuento del gigante ruso fue obra de Aleksandr Sobolev (11’).

De esta forma, el Orenburg se posicionó en el 13° puesto de la Liga de Rusia con 18 unidades, quedando un punto por encima de la zona de descenso, mientras que el Zenit queda relegado al 2° lugar de la tabla con 42 puntos, uno menos que el líder Krasnodar.

Thompson, la figura del Orenburg contra Zenit

No obstante, la gran sorpresa fue que el jugador chileno fue señalado como la figura del partido ante Zenit.

El ex Colo Colo no logró marcar, pero su juego fue clave para conseguir estos valiosos puntos, que dejan hoy por hoy al Orenburg fuera de la zona roja, participando justamente en ambos goles del elenco local: primero llegando al área con peligro y que tras una serie de rebotes le llegó el balón a un compañero que decretó el 1-1 transitorio, y posteriormente con un centro al área que marcó el inicio del gol de Bolotov a los 86 minutos de juego.

Orenburg celebró la actuación del chileno y a través de redes sociales subieron la imagen del ex jugador albo, acompañado del siguiente mensaje: “JORDY THOMPSON ES EL MVP DEL PARTIDO! 🔝 ¡Démosle un ❤️! #FC Orenburg”.

Otra buena actuación de Jordhy Thompson en la Liga de Rusia, donde si bien su equipo no ha logrado tener regularidad, él ha destacado a nivel individual, logrando 5 goles y 3 asistencias en 18 partidos de liga disputados.

