Damián Pizarro podría regresar a Colo Colo luego de un pésimo paso por el fútbol europeo. Claro que Patricio Yáñezno ve con buenos ojos esta opción.

El delantero de 20 años tuvo un inicio prometedor en los Albos en el año 2023. Pese a no consagrarse, fue vendido a Udinese a mediados del 2024. Lejos de seguir con su desarrollo, en Italia no pudo jamás ganarse un lugar y tampoco anotó goles.

Pato Yáñez y la vuelta de Pizarro

Damián Pizarro fue cedido a Le Havre de Francia, donde siguió con su mala tendencia de no tener continuidad. En año y medio en Europa, el atacante solo ha disputado 5 partidos. Una cifra muy baja, por lo que necesita con urgencia salir y tener ritmo en otro equipo.

Pizarro ha sido vinculado con Colo Colo para regresar a préstamo y así recuperar confianza y juego. Sin embargo, un histórico como Patricio Yáñez no tuvo buenas palabras para el delantero y criticó su mal paso por el fútbol del viejo continente.

“Cómo lo veo yo, no dio el ancho no más. Cuando uno empieza a excavar que el primer equipo, que el técnico, que no le tenía buena. No, cuando no te da el ancho, no te da el ancho no más“, indicó Yáñez en Deportes en Agricultura.

Damián Pizarro ha jugado 5 partidos en año y medio en Europa. Imagen: Photosport

Incluso, el campeón de Copa Libertadores con los Albos aseguró que el fútbol francés, donde milita actualmente Damián Pizarro, es de bajo nivel. De hecho, lo comparó con la Liga de Primera. Yáñez en Europa jugó en España, donde defendió a Real Valladolid, Real Zaragoza y Real Betis.

“Si no te da en el fútbol francés que es como el fútbol chileno… los clubes pequeños son de menos competitividad, no hay cracks“, cerró Patricio Nazario Yáñez.