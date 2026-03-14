Universidad de Chile necesita salir de su crisis ante Coquimbo Unido. Una jornada que además marcará un hito bastante especial para Eduardo Vargas en su vuelta al club.

El Romántico Viajero vivió una semana muy intensa, la cual comenzó con el empate ante Universidad de Concepción, que derivó en la salida de Francisco Meneghini. Jhon Valladares asumió como técnico interino, mientras la dirigencia trabaja en la llegada del nuevo entrenador.

Vargas capitán

Una de las situaciones que explica el mal momento de Universidad de Chile, es la gran cantidad de bajas que han sufrido en el inicio de temporada. Desde problemas físicos, hasta suspensiones, lo cierto es que Valladares no contará con plantel completo ante Coquimbo.

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Para la visita ante los Piratas, en el Bulla no podrá contar con Charles Aránguiz, Marcelo Díaz y Matías Zaldivia. Esto no solo afecta en lo futbolístico, sino que también en un tema de liderazgo. Son los tres capitanes del club, por lo que la jineta quedó disponible.

Ante la ausencia de estos referentes, Eduardo Vargas fue elegido para ser el capitán de Universidad de Chile. Turboman si bien llegó en el último mercado en el club, tiene una historia importante en el CDA. Fue la gran figura de la conquista de la Copa Sudamericana 2011.

Desde su regreso a la U, Vargas no había tenido la oportunidad de ponerse la jineta. Fue elegido sobre otros jugadores que llevan largo tiempo en el club, como Israel Poblete, Nicolás Ramírez o Marcelo Morales, por citar algunos ejemplos.

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Eduardo Vargas como capitán ante Coquimbo. Imagen: Photosport

Más allá de los malos resultados de Universidad de Chile, Turboman ha sido de lo poco destacable del equipo. Es el goleador del equipo con 2 tantos y ha debido asumir el ataque en solitario ante las lesiones de Octavio Rivero y Juan Martín Lucero.