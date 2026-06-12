“Me marcó”: Eduardo Vargas eligió el mejor momento de su carrera entre la U 2011 y Chile 2015

El formado en Cobreloa fue tres veces campeón a nivel continental y en las tres ocasiones como máximo goleador.

Eduardo Vargas es uno de los mejores jugadores que ha surgido en el país en este siglo. Claro que tuvo que elegir su “prime” entre la U 2011 y Chile 2015. No lo dudó.

Turboman surgió en Cobreloa, pero fue en Universidad de Chile donde terminó de consolidarse. Después si bien no logró tener mucha regularidad a nivel de clubes, o mejor dicho no al nivel esperado, con La Roja siempre brilló, siendo figura en la generación dorada.

La mejor versión de Vargas

En el año 2011 Eduardo Vargas fue figura total en el Romántico Viajero. Ganó dos torneos nacional y la Copa Sudamericana, siendo el mayor artillero de esta competición. De hecho, fue elegido el segundo mejor jugador de América. Solo superado por un tal Neymar.

En el año 2015 Turboman ya estaba en Europa. No había logrado tener un gran año en Queens Park Rangers de la Premier League, pero con la camiseta de Chile siempre respondía. Fue el máximo goleador de la Copa América 2015, el primer título oficial de La Roja en su historia.

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Ante estos dos momentos tan brillantes de la carrera de Varguitas, el hoy atacante de 36 años fue consultado sobre cuál fue su “prime”, como dicen los lolos. El oriundo de Renca no lo pensó mucho y se quedó con lo hecho en 2011 con la U.

“Es el equipo en el que me siento identificado. Mi familia, mi mamá es de la U. Tengo muchos tíos también. Primero llegué en el 2010, no se fueron dando las cosas como querían todos y cuando llegó (Jorge) Sampaoli, ahí exploté y la rompí, la rompieron todos mis compañeros. Entonces me quedó más marcado“, explicó Vargas a DLT Sports.

Eduardo Vargas sigue siendo figura en U. de Chile. Imagen: Photosport

Respecto al ser el segundo mejor jugador de América en 2011, Eduardo Vargas fue claro. “Me cagó Neymar”, recordó entre risas. En la actualidad Turboman está de regreso en Universidad de Chile, donde es su máximo goleador en la temporada con seis goles.