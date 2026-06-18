La Polla Chilena de Beneficencia realizará este jueves un nuevo sorteo del Loto, correspondiente al Nº 5440, cuyo pozo acumulado es de $3.100 millones de pesos, monto que se repartirá entre las diferentes categorías que son parte del juego de azar.

Recordemos que los sorteos del Loto se realizan tres veces a la semana, los días domingo, martes y jueves. Los detalles y cómo jugar online en la siguiente nota de Redgol.

Sorteo Loto 18 de junio

La Polla Chilena de Beneficencia informa que el sorteo se realizará hoy cerca de las 21:30 hrs y los resultados serán publicados aquí en Redgol.

El pozo acumulado para el sorteo es de $3.100 millones de pesos, monto que será repartido de la siguiente manera:

Loto: $770 millones

Recargado: $90 millones

Revancha: $490 millones

Desquite: $190 millones

Jubilazo $1.000.000: $720 millones

Premio Jubilazo $500.000: $240 millones

Jubilazo $1.000.000 por 50 años: $600 millones

Jubilazo $500.000 por 50 años: $0 millones



* Monto estimado a repartir entre todas las categorías.

ver también Resultados Loto domingo 14 de junio: Números ganadores sorteo 5438

¿Cómo jugar Loto?