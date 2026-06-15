La Polla Chilena de Beneficencia realizó este domingo un nuevo sorteo del Loto, correspondiente al Nº 5438, cuyo pozo acumulado se repartió entre las diferentes categorías que son parte del juego de azar.

Recordemos que los sorteos del Loto se realizan tres veces a la semana, los días domingo, martes y jueves. Los detalles y cómo jugar online en la siguiente nota de Redgol.

Resultados Loto 5438

La Polla Chilena de Beneficencia informa que no hay ganadores en la categoría del Loto de 6 aciertos. De todas formas, te dejamos el detalle del sorteo y los diferentes premios.

Números ganadores: 5, 10, 14, 23, 38, 41 y comodín 32.

ver también Resultados Loto jueves 11 de junio: Números ganadores sorteo 5437

¿Cómo jugar Loto?