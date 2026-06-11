La Polla Chilena de Beneficencia realizó este jueves un nuevo sorteo del Loto, correspondiente al Nº 5437, cuyo pozo acumulado fue de $3.750 millones de pesos, monto que se repartirá entre las diferentes categorías que son parte del juego de azar.

Recordemos que los sorteos del Loto se realizan tres veces a la semana, los días domingo, martes y jueves. Los detalles y cómo jugar online en la siguiente nota de Redgol.

Resultados Loto 5437

La Polla Chilena de Beneficencia informa que no hay ganadores en la categoría del Loto de 6 aciertos. De todas formas, te dejamos el detalle del sorteo y los diferentes premios.

Números ganadores: 3, 8, 11, 16, 20, 37 y comodín 26.

Sorteo Loto 11 de junio

La Polla Chilena de Beneficencia informa que el sorteo se realizará hoy cerca de las 21:30 hrs y los resultados serán publicados aquí en Redgol.

El pozo acumulado para el sorteo es de $3.750 millones de pesos, monto que será repartido de la siguiente manera:

Loto: $510 millones

Recargado: $1.080 millones

Revancha: $440 millones

Desquite: $160 millones

Jubilazo $1.000.000: $720 millones

Premio Jubilazo $500.000: $240 millones

Jubilazo $1.000.000 por 50 años: $600 millones

Jubilazo $500.000 por 50 años: $0 millones



* Monto estimado a repartir entre todas las categorías.

ver también Resultados Loto hoy martes 9 de junio: Números ganadores sorteo 5436

¿Cómo jugar Loto?