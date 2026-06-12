Comenzó la decimoquinta fecha de la Liga de Primera: empate de Audax Italiano y Deportes La Serena en La Florida.

Audax Italiano y Deportes La Serena abrieron la decimoquinta fecha de la Liga de Primera con empate 1-1 en el estadio Bicentenario de La Florida. Tras un primer tiempo poco movido, los goles llegaron en el complemento.

De hecho, en la primera fracción sólo se pudo destacar un remate de Jeisson Vargas en los granates que encontró el puñetazo de Tomás Ahumada y un disparo de Giovanni Chiaverano en Audax que fue desviado con la estirada de José Tapia.

Antes del descanso, Joaquín Gutiérrez reemplazó a Andrés Zanini (43′). El jugador serenense salió lesionado en camilla, muy complicado de la rodilla.

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Segundo tiempo: llegaron los goles

Ya en el segundo tiempo, Gonzalo Escalante abrió la cuenta en los 73′ con la asistencia desde el córner de Jeisson Vargas. Diego Coelho empató en los 82′ tras el pivoteo de Chiaverano.

Empate 1-1 en La Florida entre Audax y La Serena.

Con el empate, La Serena se mantiene 12° en la tabla con 18 puntos, mientras Audax sigue 13° con 16 unidades, pronto a pausarse la Liga de Primera.

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El próximo desafío de los floridanos será como local contra Deportes Santa Cruz. Por su parte Deportes La Serena será visitante frente a Antofagasta.

Tabla

Compacto Audax vs. La Serena