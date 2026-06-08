Los granates preparan las salidas tras un irregular primer semestre. Uno de los más cuestionados inició conversaciones para el adiós.

Club Deportes La Serena cayó como local por 2-0 ante Unión La Calera y cerró así su terrible Copa de la Liga. El equipo dirigido por Felipe Gutiérrez quedó último de su grupo, con un solo punto de seis duelos jugados.

Por eso el cuestionado entrenador ya alista cambios en el plantel y antes de los refuerzos, lo primer son las salidas. Es ahí donde aparece un jugador que pasó del cielo al infierno con sus últimas actuaciones en el equipo.

El aludido es el meta Eryin Sanhueza, portero que hace algunas temporadas defiende el arco granate. Su última participación en la goleada 5-0 como local ante U de Chile terminó por colmar la paciencia de los hinchas, pese al cariño inicial en sus primeros años.

Así planifican el segundo semestre en La Serena

Eryin Sanhueza no fue citado al pasado partido ante Unión La Calera, donde definitivamente perdió terreno en Deportes La Serena. Desde el norte avisan vientos de cambios para el portero.

Sanhueza en su criticado partido ante U de Chile /Photosport

“Club Deportes La Serena le estaría buscando una salida a Eryin Sanhueza en el siguiente mercado invernal. El cuidatubos ya habría conversado con la dirigencia serenense y podría sellar su partida del equipo en las próximas semanas”, reportó el periodista Nicolás Cárdenas.

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Por su parte, el entrenador Felipe Gutiérrez dejó atrás el adiós de Copa de la Liga y solo piensa en levantar cabeza en Liga de Primera. El DT dijo que “esta copa nos manchó mucho el trabajo de la temporada, sentíamos que el énfasis y el enfoque estaba en el Campeonato Nacional”.

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“Estuvimos muy por debajo del nivel hoy (vs La Calera), pero pudimos ver a chicos que no venían jugando y es bueno sacar conclusiones de su juego. Lo negativo es la cantidad de goles que sufrimos y hay que dar vuelta la página”, cerró.