El técnico de los azules tuvo un cruce verbal con uno de los asistentes, algo que denunció publicamente en conferencia de prensa.

Una polémica vivió el técnico de Universidad de Chile, el argentino Fernando Gago, en el compromiso que empataron 2-2 ante Audax Italiano, lo que le costó la eliminación de la Copa de La Liga.

Fue el mismo director técnico quien reveló en conferencia de prensa un cruce de palabras que tuvo con el asistente Claudio Urrutia, que encendió la discusión dentro de la cancha.

“Respecto al arbitraje, en el segundo tiempo tardaron en salir; si nosotros lo hacemos, me suspenden o me multan. Además, hubo una reacción del lado del asistente que me faltó el respeto. Puedo aceptar debates, pero la falta de respeto no la voy a tolerar“, explicó Gago.

Por lo mismo, fue Rodrigo Hernández quien en radio ADN quien contó los detalles de este intercambio de focazos en el Estadio Nacional, donde se tiraron los años encima.

Claudio Urrutia fue el asistente de la polémica con Gago. Foto: Felipe Zanca/Photosport

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La discusión de Fernando Gago con el asistente en la eliminación de la U

El programa “Los Tenores” entró en el detalle de la pelea verbal que sostuvieron Fernando Gago y Claudio Urrutia, en el empate de la U ante Audax, que le puso picante a la eliminación de los azules.

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“Realmente está bajo mucha presión Gago. Se dio la coincidencia de que Urrutia es un árbitro que con sus 45 años, esta en su última etapa, tiene niveles de tolerancia que son más bajos, no está para entrar mucho en diálogo”, explicó.

En ese sentido, dejó en claro que no hubo garabatos, pero sí que la discusión subió de temperatura desde ambas partes en la cancha del Nacional: “Hubo un ninguneo mutuo”.

“Fernando Gago le dijo yo fui jugador de Champions, tienes que escuchar, fui jugador de la Champions. El otro le dijo no te pesco, no te compro”, reveló el periodista.

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Mira el compacto del partido: