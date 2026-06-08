Universidad de Chile tuvo jornada libre de entrenamientos en el Centro Deportivo Azul, luego del empate 2-2 ante Audax Italiano que significó la eliminación de la Copa de La Liga.
Por lo mismo, la jornada del martes el técnico Fernando Gago afrontará una difícil situación, teniendo en cuenta que la igualdad en el Estadio Nacional lo dejó con dos lesionados.
El que más enciende alarmas es Charles Aránguiz, quien tiene que someterse a exámenes médicos para saber la cuantía de sus dolencias, donde las pésimas noticias golpean a los azules.
Charles Aránguiz vuelve a sufrir con los problemas físicos en la U. Foto: Felipe Zanca/Photosport
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Fue el periodista Marcelo Díaz quien reveló el complejo escenario que enfrentará Universidad de Chile en el regreso a los entrenamientos, con miras al choque del domingo contra Unión La Calera.
“Lo mas probable es que lo de Charles Aránguiz sea un desgarro en el gemelo derecho, todavía no está el resultado del examen”, explicó el reportero.
Por otro lado, asegura que “Nicolás Fernández salió lesionado del isquiotibial pierna izquierda”, lo que también lo tendrá al margen.
En ese sentido, habrá que ver si están para volver Matías Zaldivia e Israel Poblete, además de los jugadores que vuelvan de la selección chilena, Fabián Hormazábal y Agustín Arce.