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Copa de la Liga

U. de Chile vs Audax Italiano MINUTO a MINUTO: Horario y transmisión de la Copa de la Liga

El Romántico Viajero necesita una victoria y una ayuda de La Serena para avanzar a la semifinal.

Por César Vásquez

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La U y Audax juegan en el Estadio Nacional.
© PhotosportLa U y Audax juegan en el Estadio Nacional.

Universidad de Chile enfrenta uno de los partidos más importantes del semestre y se mide ante Audax Italiano por la Copa de la Liga. Están obligados a ganar.

El Romántico Viajero ha tenido un 2026 para el olvido, donde ya cambió de entrenador y está muy lejos de la cima en la Liga de Primera. Por esta razón, la nueva competición implementada en el fútbol chileno aparece como una oportunidad de clasificar a Copa Libertadores.

Para avanzar a la semifinal de la Copa de la Liga, Universidad de Chile necesita vencer a Audax Italiano y esperar que el eliminado La Serena derrote a Unión La Calera. Difícil, pero en el fútbol cualquier cosa puede pasar. Linda jornada en el Estadio Nacional.

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Lo tuvo la U

Sale mal Tomás Ahumada en un córner y Lucas Romero le da de cabeza al travesaño. El rebote le queda a Bianneider Tamayo, pero el venezolano desvía. U. de Chile tuve el empate en 67 minutos.

Castellón evita el tercero

Linda pelota de Federico Mateos a Raimundo Rebolledo, quien define ante Gabriel Castellón pero el meta logra contener. En 60 minutos lo sigue ganando Audax por 2-1.

Aránguiz lesionado

Charles Aránguiz acusa un problema físico y no puede seguir en la cancha. En 55 minutos es reemplazado por Lucas Romero. El Príncipe recibe el abrazado de Fernando Gago y luce desconsolado en la banca. No ha logrado regularidad en este 2026.

Lo perdió Lucero

Gran jugada de Lucas Assadi, quien abre para Maximiliano Guerrero y este cede por el centro del área a Juan Martín Lucero. El argentino llega algo incómodo por la marca audina y no logra definir en 54 minutos. Sigue perdiendo la U por 2-1.

¡Inicia el segundo tiempo!

Entre las novedades, ingresa Juan Martín Lucero y Lucas Assadi en Universidad de Chile. Abandonaron el terreno de juego Ignacio Vásquez y Javier Altamirano.

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¡Final del primer tiempo!

Audax Italiano vence a Universidad de Chile por 2-1 y con esto, el Romántico Viajero está quedando fuera de la Copa de la Liga. Se van al descanso en el Estadio Nacional.

Golpe de cemento para la U

Unión La Calera se va al descanso ganando por 2-0 a Deportes La Serena. La U necesita derrotar a Audax y que los Papayeros hagan lo propio ante los Cementeros. Complejo escenario.

¡Gol de Audax Italiano!

Gran jugada de Giovani Chiaverano y Franco Troyansky coloca el 2-1 para Audax Italiano en Ñuñoa en 38 minutos. No le duró mucho la alegría a Universidad de Chile. Si bien había dudas con la posición de Chiaverano, el gol es válido.

https://twitter.com/TNTSportsCL/status/2063673886831526148

¡Gol de Universidad de Chile!

Eduardo Vargas empata para Universidad de Chile en 32 minutos. Tuborman aprovecha un buen centro rasante de Marcelo Morales para colocar el 1-1 transitorio.

https://twitter.com/TNTSportsCL/status/2063671336761708564

La U está quedando fuera

Con este resultado, Universidad de Chile está siendo eliminada de la Copa de la Liga. Unión La Calera está venciendo a Deportes La Serena y complica aún más la aspiración de los Azules. Por ahora, es Audax el que avanza en el grupo D.

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¡Gol de Audax Italiano!

En 18 minutos Michael Vadulli aprovecha un balón que le queda en área chica tras un córner y vence sin problemas a Gabriel Castellón para poner el 1-0 para Audax. Baldazo de agua fría en el Estadio Nacional.

https://twitter.com/TNTSportsCL/status/2063667860723867775

Primeros 10 minutos

Por ahora el partido no ofrece mayores emociones. Mucho estudio entre ambos equipos, pero no hay llegadas claras de gol. Se mantiene la igualdad sin goles.

¡Comenzó en Ñuñoa!

Universidad de Chile ataca en dirección al arco norte, mientras Audax lo hace hacia el sur. El Bulla viste de azul y los Itálicos lo hacen de blanco.

Ya están en el terreno de juego

Universidad de Chile y Audax Italiano ya pisan la cancha del Estadio Nacional y saludan al público presente en el coloso de Ñuñoa.

El despegue de la era Gago

La llegada de Fernando Gago no ha tenido los resultados esperados en Universidad de Chile. De quedar eliminados de la Copa de la Liga, sería su primer gran fracaso, así como también si avanzan, podría ser el despegue que necesitan.

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¿Dónde ver a U. de Chile vs Audax Italiano?

Este partido será transmitido en TV por TNT Sports Premiun, mientras que en streaming estará disponible en HBO Max.

La formación de Audax

Este es el equipo que Gustavo Lema mandará a la cancha:

https://twitter.com/audaxitaliano/status/2063645847741424091

Los cambios de la U

Las dos grandes modificaciones en Universidad de Chile son los ingresos de Nicolás Fernández y Javier Altamirano. Ellos reemplazan a Fabián Hormazábal y Agustín Arce, respectivamente, quienes están con la selección chilena.

La formación de Universidad de Chile

Estos son los once elegidos por Fernando Gago para enfrentar a Audax Italiano:

https://twitter.com/udechile/status/2063645167727321143

La llegada de Universidad de Chile

El Romántico Viajero arribó al principal coliseo deportivo del país liderado por Charles Aránguiz. La U está obligada a ganar para intentar meterse en la semifinal de la competición.

https://twitter.com/udechile/status/2063642145848688837

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El camarín de U. de Chile

Así luce el vestuario local del Estadio Nacional a poco más de una hora del partido entre Universidad de Chile y Audax Italiano.

https://twitter.com/udechile/status/2063641225232585026

La fórmula que clasifica a la U

Universidad de Chile está en el 3° lugar del Grupo D con 7 puntos, mientras Audax Italiano y Unión La Calera lo superan con 10 unidades cada uno. Los Azules deben vencer a los Tanos en el Nacional y esperar que un eliminado La Serena derrote a los Cementeros. Este otro duelo se jugará en simultáneo.

¿A qué hora juega la U vs Audax?

El encuentro correspondiente a la 6° fecha de la fase de grupos se juega a las 12:30 horas, en el Estadio Nacional. Ambos equipos se juegan la clasificación a la semifinal.

Bienvenidos al MINUTO a MINUTO de RedGol

Hola amigos de RedGol, bienvenidos a una nueva transmisión MINUTO a MINUTO. Esta vez estaremos con el partido de Universidad de Chile ante Audax Italiano por la Copa de la Liga.

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