El Romántico Viajero necesita una victoria y una ayuda de La Serena para avanzar a la semifinal.

Universidad de Chile enfrenta uno de los partidos más importantes del semestre y se mide ante Audax Italiano por la Copa de la Liga. Están obligados a ganar.

El Romántico Viajero ha tenido un 2026 para el olvido, donde ya cambió de entrenador y está muy lejos de la cima en la Liga de Primera. Por esta razón, la nueva competición implementada en el fútbol chileno aparece como una oportunidad de clasificar a Copa Libertadores.

Para avanzar a la semifinal de la Copa de la Liga, Universidad de Chile necesita vencer a Audax Italiano y esperar que el eliminado La Serena derrote a Unión La Calera. Difícil, pero en el fútbol cualquier cosa puede pasar. Linda jornada en el Estadio Nacional.