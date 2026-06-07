Definidas las semifinales de la Copa de la Liga: los tres grandes fuera

Con la clasificación de Unión La Calera, se definió a los cuatro semifinalistas de la Copa de la Liga. Así se juega.

Definidas las llaves de semifinales de la Copa de la Liga. Este domingo, se sumó el último clasificado a la ronda de los cuatro mejores del torneo que entrega un cupo a Copa Libertadores.

O’Higgins, Coquimbo Unido, Ñublense y Unión La Calera definirán al primer campeón de este torneo. Ni Colo Colo, U. Católica ni U. de Chile se metieron en la fase final.

¿Y cómo quedan los cruces? Según expresan las bases, el 1° mejor clasificado se enfrenta al 4°, y el 2° choca con el 3°. La clasificación se define no por las tablas en la Copa de la Liga, sino por cómo quedaron en la Liga de Primera 2025.

Así, Coquimbo, campeón del año pasado, se enfrentará a Unión La Calera, que terminó 12° en el torneo anterior. En tanto, O’Higgins, 3° en la tabla del 2025, se verá las caras contra Ñublense, 10° en dicha clasificación.

Semifinales de la Copa de la Liga: Coquimbo vs La Calera, O’Higgins vs Ñublense | Photosport

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Los cruces de semifinales de la Copa de la Liga: cuándo se juegan y cuándo es la final

Las semifinales se jugarán en partidos de ida y vuelta, y se disputarán en la semana del 6 al 12 de julio. En tanto, la final será el sábado 18 de julio en el Elías Figueroa de Valparaíso. El campeón se quedará con el Chile 3 a la Copa Libertadores y un cupo a la Supercopa de Chile.

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Los cruces de semifinales de la Copa de la Liga:

Coquimbo Unido vs Unión La Calera

O’Higgins vs Ñublense